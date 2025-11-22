Hogyan kell helyesen mosni a párnákat?

A legtöbb ember ritkán mossa a párnáját, pedig minden este szorosan érintkeznek a testével. Az évek során a párnák baktériumokat, elhalt hámsejteket és poratka-ürüléket halmoznak fel – két év után akár súlyuk 30 százalékát is. Ez allergiás reakciókat és bőrirritációt okozhat az izzadság, a nyál és a faggyú felszívódása miatt.

A higiénia fenntartása és a párna élettartamának meghosszabbítása érdekében fontos, hogy rendszeresen mossa. Mosás előtt figyelmesen olvassa el a címkét, vizsgálja meg a huzatot sérülések szempontjából, és szükség esetén javítsa meg. A legjobb, ha egyszerre két párnát mos, vagy frottír törölközőkkel egyenletesen osztja el a mosógépben lévő ruhákat.

Javasoljuk, hogy kímélő programot használjon folyékony mosószerrel és egy extra öblítéssel, hogy elkerülje a mosópor maradványait, amelyek szagokat és térfogatvesztést okozhatnak. Mosás után a párnákat jól szellőző helyen szárítsa meg, időnként rázza meg őket, hogy biztosítsa az egyenletes száradást és a töltet fellazulását.

A párnák rendszeres tisztítása segít javítani az alvás minőségét és megőrizni az egészséges bőrt - írta meg a Gismeteo.