Hogy védjük a májunkat?

A májunk nagyon sok mindenért felelős. Ahhoz, hogy sokáig egészségesek legyünk, sokat tehetünk a mindennapjainkban.

Májunk óránként csak kis mennyiségű alkoholt képes feldolgozni vagy lebontani. Ezen túlmenően az alkohol károsíthatja a májsejteket, és gyulladáshoz és hegesedéshez (cirrózis) vezethet.

A rendszeres testmozgás kulcsfontosságú az egészséges máj szempontjából. A sport csökkenti a májat érő stresszt, növeli az energiaszintet, és segít megelőzni az elhízást, ami a májbetegségek egyik kockázati tényezője. Törekedjen heti 150 perc testmozgásra, például élénk gyaloglásra vagy úszásra.

Fontos a megfelelő táplálkozás is. Csökkentse a telített zsírok, a transzzsírok és a hidrogénezett zsírok mennyiségét az étrendjében. A telített zsírok a mélysütött ételekben, a vörös húsokban és a tejtermékekben találhatók. A transz- és hidrogénezett zsírok a feldolgozott élelmiszerekben találhatók.

A máj a felesleges táplálékzsírt raktározza, és a zsírfelhalmozódás végül zsírmájbetegséget okozhat. Fogyasszon több rostban gazdag élelmiszert, például gyümölcsöt és zöldséget, valamint teljes kiőrlésű gabonaféléket.

Fehérjék tekintetében válasszon több halat, fehér húst, babot és dióféléket, és csökkentse a vörös húsok fogyasztását.

Az elhízás, különösen a hasi, a zsírmájbetegség kialakulásának egyik fő kockázati tényezője. Kiegyensúlyozott étrenddel és rendszeres testmozgással együtt az egészséges testsúly elérhető és megtartható. Törekedjen az ideális testtömegindex (BMI) célértékének elérésére.

Oltassa be magát hepatitis A és B vírusos májfertőzés ellen. A hepatitis A fertőzött élelmiszerrel és vízzel fertőződik, kerülje a nyers vagy fertőzött tengeri és kagylóféléket. A hepatitis B szexuális érintkezéssel, szennyezett vérrel és tűkkel fertőzhet.

Legyen óvatos a hagyományos gyógyszerekkel és gyógymódokkal. Néhány ilyen vény nélkül kapható hagyományos gyógyszer vagy gyógymód nehézfémeket vagy ismeretlen toxinokat tartalmaz. Ezek májmérgezést eredményezhetnek, vagy megterhelhetik és befolyásolhatják a máj rendszeres működését. A hagyományos gyógyszerek túlzott szedése májgyulladást okozhat, és visszafordíthatatlan májkárosodáshoz vagy akár májelégtelenséghez is vezethet.

Legyen óvatos a fogyókúrás tablettákkal vagy divatos diétákkal. A vény nélkül kapható fogyókúrás tabletták olyan méreganyagokat és összetevőket tartalmazhatnak, amelyek károsak lehetnek a májra, mint például a divatos diéták, amelyektől agresszívan fel-le ingázhat a súlya, túlzottan megterhelik a máját. Óvakodjon minden olyan diétától, amely irreálisan rövid idő alatt nagy mennyiségű fogyást ígér.

Ezek a diéták általában nélkülözik az alapvető tápanyagokat, és nem előnyösek, hanem károsak a májra nézve. Legyen óvatos a májtisztító és méregtelenítő diéták fogyasztásával. A közhiedelemmel ellentétben egyetlen diéta sem bizonyítottan májtisztító.

Vigyázzon és védekezzen a hepatitis B vagy C ellen. A hepatitis C ellen jelenleg nem áll rendelkezésre védőoltás. A hepatitis C szexuális úton vagy vérrel való érintkezés esetén terjedhet.

Vigyázzon, ha cukorbetegsége, magas vérnyomása és/vagy magas koleszterinszintje van. A cukorbetegség, a magas vérnyomás és a magas koleszterinszint az elhízással együtt metabolikus szindrómát alkot, ami a zsírmájbetegség jelentős kockázatát jelenti. ha diétával, testmozgással és/vagy gyógyszerekkel jól tartja kordában a cukorbetegségét, a magas vérnyomását és a magas koleszterinszintjét, az segíthet a májkárosodás korlátozásában és megelőzésében.

Egyes gyógyszerek károsíthatják a máját, ha szedésük közben alkoholt fogyaszt, vagy ha sok gyógyszert szed együttesen. Kétség esetén beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével a gyógyszerekkel kapcsolatban.

Csökkentse vagy hagyja abba a dohányzást. Egyes tanulmányok szerint a cigarettázás összefüggésbe hozható a májrák kialakulásával. A dohányzás fokozhatja egyes gyógyszerek (például a paracetamol) májra gyakorolt toxikus hatását is.