Ez a japán hajmosási technika a kulcs az egészséges hajnövekedéshez

Vajon a japán stílusú hajmosás a titka az egészségesebb hajnövekedésnek? Nos, ha a szépségről van szó, a japán szépségápolási márkák, kutatók és alkotók újra és újra egy lépéssel előrébb járnak, mint mi. Egy egyszerű példa erre? Vegyük például a hajkefélést. Míg a nyugati emberek, akik a nyugati szépségápolási rutinokat követik, naponta egyszer (talán kétszer) kefélik a hajukat, Japánban ez legalább kétszer annyi. És jó okkal.

Japánban sok fodrász legalább két szilikon masszírozó kefét használ, egyet a fej mindkét oldalán, hogy olyan masszázsrutint hozzon létre, amely segít mélytisztítani a fejet és aktiválni a vérkeringést.

A fejbőrmasszázs legjobb módja, ha a fej hátsó részén kezdjük, felfelé haladva, és mindig a fejtetőre koncentrálunk, ahol több idegvégződés található. A technika két kefével történő alkalmazásával és sampon hozzáadásával a hatás erőteljes. Ez nemcsak serkenti a növekedést, hanem oldja a fejbőr feszültségét is – próbálja meg masszírozni a saját fejbőrét, amikor ideges vagy szorong, úgy is működik–, és a haj sokkal tisztább lesz.

Mostanra már tudjuk, hogy ha azt akarjuk, hogy a hajunk virágozzon, tudnunk kell, hogyan hidratáljuk a fejbőrünket, és hogyan tartsuk távol a szárazságot. Minél egészségesebb a fejbőr, annál nagyobb az esélye annak, hogy a haja is egészséges lesz.

Japánban a haj olajozása is bevett gyakorlat, samponozás előtt. Olajokat visznek fel a fejbőrre, hogy egyensúlyba hozzák azt, és segítsenek abban, hogy hosszabb ideig tisztán maradjon. Valójában az olajok a hajápolás alapvető részét képezik Japánban, nemcsak a mosás előtti rutinban, hanem utóápolásként és a mindennapi ápolás során is. A geishák például kaméliaolajat használtak, hogy fényt adjanak a hajuknak fésülés közben.

A szárítás terén hangsúlyozzuk a gyengéd, dörzsölés nélküli szárítás fontosságát, és mindig a kefével való kifésülés előtt – különben töredezést okozhat. Japánban a fodrászok megpróbálják minimalizálni a hajszárítóval való érintkezést azáltal, hogy először alaposan törölköző szárazra szárítják meg a hajat.

Japánban és Koreában is a nők gyakran nedvszívó mikroszálas törölközőket – sőt puha pamut pólókat – használnak a hajuk szárítására és a gubancolódás csökkentésére. Miután a nedvesség nagy részét eltávolítják, és mielőtt intenzív hőhatás alá helyezik a fejet (ami kiszárítja a fejbőrt, és hosszabb használat esetén töredezést okozhat), a fejbőrt és a hajvégeket a legjobb pozícióba helyezik a fényes, töretlen hosszúságú haj érdekében. Érdemes kipróbálni a következő hajmosásának napján a japán hajmosási technikákat!