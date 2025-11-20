Azonosítottak egy baktériumokat terjesztő háztartási eszközt

A konyhai szivacs, amelyet a legtöbb ember naponta használ, az egyik legszennyezettebb eszköznek bizonyult az otthonban – mondta M. Zolotareva gyógyszerész a Gazetának . Elmagyarázta, hogy a szivacs porózus szerkezete, állandó nedvességtartalma és az ételmaradékok ideális feltételeket teremtenek a baktériumok gyors szaporodásához.

A szakember megjegyezte, hogy a Moraxella, az Acinetobacter és a Chryseobacterium gyakran megtalálható az ilyen szivacsokon. Ezek a mikroorganizmusok fertőzéseket okozhatnak a legyengült immunrendszerű embereknél. Zolotareva azonban a coliform baktériumokat és az enterokokkuszokat azonosította a legveszélyesebbként, mivel jelenlétük székletszennyeződésre utal. Ha bejutnak a szervezetbe, gyomor-bélrendszeri problémákat okozhatnak.

Azonban a szivacs egyszerű leöblítése forró szappanos vízzel vagy szódabikarbónás oldatba helyezése csak a felső réteget tisztítja. A pórusok mélyén élő baktériumok életben maradnak, és az ilyen kezelések után is tovább szaporodnak.

A kockázat csökkentése érdekében a gyógyszerész azt javasolja, hogy minden alkalommal alaposan csavarjuk ki a szivacsot, és tároljuk olyan helyen, ahol teljesen megszáradhat. A szakértő szerint a konyhai szivacs legalább hetente egyszeri cseréje jelentősen csökkenti a fertőzés kockázatát és csökkenti a baktériumok számát otthonunkban.