November 17-e a koraszülöttek világnapja

A Koraszülöttekért Országos Egyesület hétfői, a koraszülöttek világnapjára meghirdetett figyelemfelhívó kampányához ezúttal is számos fővárosi és vidéki helyszín, illetve cégek, intézmények és szervezetek csatlakoztak; az idei évben lila színbe boruló épületek teljes listája elérhető az új www.koraszulottekvilagnapja.hu oldalon.

A Koraszülöttekért Országos Egyesület azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy Magyarországon minden tizedik gyermek koraszülöttként jön a világra.

A szervezet alapítói rendkívül fontosnak tartják, hogy a koraszülöttek ügye ne rekedjen meg az érintettek zárt burkában, és minél többen tudjanak arról, hogy milyen kihívások között kezdi életét társadalmunk jelentős hányada, valamint milyen nehézségekkel kell megküzdeniük az ő szüleiknek, családjuknak és az őket a „nagybetűs életbe” engedő egészségügyi dolgozóknak.

Kiemelték, hogy a koraszülöttek világnapjához kapcsolódóan most már hagyománnyá vált a Lila nap című kampányuk meghirdetése.

A felhíváshoz rengeteg cég és intézmény csatlakozott, így többek között lila díszvilágítást kap hétfő este a fővárosban a Müpa, Budapest Óriáskereke, a Millenáris Széllkapu, a BME Q épülete, a TritonLife Magánkórház.

Míg Győrben a Jedlik Ányos híd, a Városháza és az Audi Aréna, Debrecenben a Víztorony, a miskolci Avasi kilátó, a pécsi TV-torony, a székesfehérvári MET Aréna, a szentesi Megyeháza, a csongrádi Nagyboldogasszony templom, a soproni Tűztorony, a Gödöllői Királyi Kastély, a szombathelyi Emlékmű, a nagykanizsai világító kockák, a kisteleki templom, a szegedi MCC központ, valamint a hajdúböszörményi, hódmezővásárhelyi, a mindszenti, a polgári, a székesfehérvári, a szentendrei és a szolnoki városháza.

Ezeken kívül is még számos óvoda, iskola, kisebb-nagyobb közösség is jelezte, hogy a világnaphoz különböző aktivitásokkal készülnek – tették hozzá.