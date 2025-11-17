Életmód
Komoly veszélyt jelent, ha nem így tisztítjuk a kulacsunkat
Érdemes tudni néhány trükköt is
Minden nap kívül-belül mossuk át kulacsunkat meleg, mosogatószeres vízzel, szivaccsal vagy palackkefével (képünk illusztráció)
Fotó: BSIP via AFP/Amelie-Benoist
Az újratölthető kulacsok – legyen szó műanyag, fém vagy üveg változatról – nap mint nap szennyeződnek, mivel ivás közben kórokozók kerülnek bele. Ha elmarad az alapos tisztítás, az apró, nehezen hozzáférhető zugaikban penész, baktériumok és más mikrobák szaporodhatnak el.
Fontos ezért a megfelelő tisztítás: minden nap kívül-belül mossuk át meleg, mosogatószeres vízzel, szivaccsal vagy palackkefével. Ezután öblítsük ki és hagyjuk teljesen kiszáradni – írja a hazipatika.com.
Néhány trükkel pedig még többet tehetünk a tisztán tartásért:
- Válasszunk könnyen tisztítható palackot! A szívószálas vagy a kis domborulatokkal díszített kulacsok nem ilyenek.
- Ne hagyjunk benne több napig vizet, abban ugyanis milliónyi baktérium szaporodik el.
- Ha a kulacsra nincs ráírva a tiltás, tegyük néha be a mosogatógépbe is
- Éjszaka néha oldjunk fel benne egy fogszabályzó-tisztító tablettát
- Időnként dörzsöljük át ecetes vagy szódabikarbónás meleg vizes oldattal
- Lehetőleg csak vizet töltsünk bele! Minden cukortartalmú ital serkentheti a benne lévő baktériumok vagy penészgombák szaporodását. Tejalapú italok sem valók a kulacsba, hasonló hatásuk miatt.
- Ha látható penész jelenik meg a palackon, vagy furcsa szagot áraszt a benne lévő folyadék, azonnal szabaduljunk meg tőle!
- Eldobható műanyag palackokat sose töltsünk újra! Ezekben ugyanis több az olyan mélyedés, amelyekben kórokozók bújhatnak meg.
- Ne osszuk meg mással, a kulacsunkat csak mi használjuk! Attól még, hogy nem tapasztalunk tüneteket, hordozhatunk fertőzést, ami másnak talán komoly megbetegedést okozhat.
- Csak tiszta kézzel nyúljunk hozzá!
- Figyeljünk oda az alapos kézmosásra WC-használat után! Kutatások szerint sok kulacsban még E.coli baktérium is található. Ez a kezünkről kerülhet az ajkunkra, onnan pedig a kulacsba.
- Ha tehetjük, válasszunk műanyag helyett üvegből vagy rozsdamentes acélból készült palackot! A műanyag különösen hajlamos belső karcolódásokra és horpadásokra, amelyekben a mikrobák könnyebben megtelepedhetnek.