Komoly veszélyt jelent, ha nem így tisztítjuk a kulacsunkat

Iskolában, utazás közben, de akár irodában is jól jöhet a kulacsba tölthető víz vagy tea. Fontos tudni azonban, hogy ha nem tisztítjuk megfelelően, rengeteg baktérium szaporodik el benne.

Minden nap kívül-belül mossuk át kulacsunkat meleg, mosogatószeres vízzel, szivaccsal vagy palackkefével (képünk illusztráció)

Az újratölthető kulacsok – legyen szó műanyag, fém vagy üveg változatról – nap mint nap szennyeződnek, mivel ivás közben kórokozók kerülnek bele. Ha elmarad az alapos tisztítás, az apró, nehezen hozzáférhető zugaikban penész, baktériumok és más mikrobák szaporodhatnak el.

Fontos ezért a megfelelő tisztítás: minden nap kívül-belül mossuk át meleg, mosogatószeres vízzel, szivaccsal vagy palackkefével. Ezután öblítsük ki és hagyjuk teljesen kiszáradni – írja a hazipatika.com.

Néhány trükkel pedig még többet tehetünk a tisztán tartásért: