Életmód

Komoly veszélyt jelent, ha nem így tisztítjuk a kulacsunkat

Érdemes tudni néhány trükköt is

MH
 2025. november 17. hétfő. 20:48
Iskolában, utazás közben, de akár irodában is jól jöhet a kulacsba tölthető víz vagy tea. Fontos tudni azonban, hogy ha nem tisztítjuk megfelelően, rengeteg baktérium szaporodik el benne.

Komoly veszélyt jelent, ha nem így tisztítjuk a kulacsunkat
Minden nap kívül-belül mossuk át kulacsunkat meleg, mosogatószeres vízzel, szivaccsal vagy palackkefével (képünk illusztráció)
Fotó: BSIP via AFP/Amelie-Benoist

Az újratölthető kulacsok – legyen szó műanyag, fém vagy üveg változatról – nap mint nap szennyeződnek, mivel ivás közben kórokozók kerülnek bele. Ha elmarad az alapos tisztítás, az apró, nehezen hozzáférhető zugaikban penész, baktériumok és más mikrobák szaporodhatnak el.

Fontos ezért a megfelelő tisztítás: minden nap kívül-belül mossuk át meleg, mosogatószeres vízzel, szivaccsal vagy palackkefével. Ezután öblítsük ki és hagyjuk teljesen kiszáradni – írja a hazipatika.com.

Néhány trükkel pedig még többet tehetünk a tisztán tartásért:

  • Válasszunk könnyen tisztítható palackot! A szívószálas vagy a kis domborulatokkal díszített kulacsok nem ilyenek.
  • Ne hagyjunk benne több napig vizet, abban ugyanis milliónyi baktérium szaporodik el.
  • Ha a kulacsra nincs ráírva a tiltás, tegyük néha be a mosogatógépbe is
  • Éjszaka néha oldjunk fel benne egy fogszabályzó-tisztító tablettát
  • Időnként dörzsöljük át ecetes vagy szódabikarbónás meleg vizes oldattal
  • Lehetőleg csak vizet töltsünk bele! Minden cukortartalmú ital serkentheti a benne lévő baktériumok vagy penészgombák szaporodását. Tejalapú italok sem valók a kulacsba, hasonló hatásuk miatt.
  • Ha látható penész jelenik meg a palackon, vagy furcsa szagot áraszt a benne lévő folyadék, azonnal szabaduljunk meg tőle!
  • Eldobható műanyag palackokat sose töltsünk újra! Ezekben ugyanis több az olyan mélyedés, amelyekben kórokozók bújhatnak meg.
  • Ne osszuk meg mással, a kulacsunkat csak mi használjuk! Attól még, hogy nem tapasztalunk tüneteket, hordozhatunk fertőzést, ami másnak talán komoly megbetegedést okozhat.
  • Csak tiszta kézzel nyúljunk hozzá!
  • Figyeljünk oda az alapos kézmosásra WC-használat után! Kutatások szerint sok kulacsban még E.coli baktérium is található. Ez a kezünkről kerülhet az ajkunkra, onnan pedig a kulacsba.
  • Ha tehetjük, válasszunk műanyag helyett üvegből vagy rozsdamentes acélból készült palackot! A műanyag különösen hajlamos belső karcolódásokra és horpadásokra, amelyekben a mikrobák könnyebben megtelepedhetnek.
