Egy orvos megnevezte a koffein biztonságos napi adagját

Egy nőgyógyász elmagyarázta, hogyan lehet meghatározni az egyéni igények alapján az elfogadható napi koffeinbevitelt. A Gazeta szerint megjegyezte, hogy az Egészségügyi Világszervezet a koffeinbevitel körülbelül 400 mg-ra való korlátozását javasolja naponta, beleértve nemcsak egy csésze kávét, hanem minden más forrást is, az italoktól a gyógyszerekig.

A szakember hozzávetőleges adatokat közölt a koffeintartalomról: egy adag zöld tea körülbelül 25 mg, egy adag fekete tea körülbelül 42 mg, egy adag főzött kávé pedig körülbelül 108 mg koffeint tartalmaz.

A tinédzserek és az idősek esetében külön megközelítésre van szükség. A fiatalok testsúlykilogrammonként legfeljebb 2,5 mg koffeint fogyaszthatnak. Az orvos azt javasolja, hogy az idősebb felnőttek napi egy csésze koffeinre korlátozódjanak.

A szakember szerint nincs egyetemes norma: a koffeinre adott reakciók nagyon eltérőek. Egyeseknél nem fokozza az éberséget, hanem energiavesztést, megnövekedett pulzusszámot vagy emésztési kellemetlenségeket okoz. Ilyen esetekben a szakember a fogyasztott koffein mennyiségének csökkentését vagy a koffeintartalmú termékek teljes elhagyását javasolja.