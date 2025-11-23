Egy régi elfelejtett fűtési trükk olcsón melegen tartja az otthonát

Ez az olcsó fűtési trükk nemcsak filléres, de még fúrni-faragni sem kell, mégis látványosan csökkenti a hőveszteséget.

A módszer lényege, hogy ajtófüggönyöket akasztunk a huzatos belső ajtókra és a bejárati ajtóra, a már megtermelt meleget egyszerű textillel fogjuk meg ott, ahol amúgy kiszökne. És ami a legjobb ebben a trükkben: percek alatt megoldható - írja a Mirror.

A nehéz függönyök nagyjából 33% -kal csökkenthetik az ablakok hőveszteségét a Salford Egyetem Energy House modern ablakoknál, a tradicionális ablakok esetében ez az érték elérheti a 39%-ot is. Ez a gyakorlatban 1–2 fokos hőmérséklet-emelkedést jelenthet a helyiségekben – ami a hidegebb estéken nagyon is számít.

Érdemes a textilt a padlóig engedni, hogy teljesen lezárja a légmozgást, majd ezt kiegészíteni egy egyszerű huzatfogóval, amely a küszöbnél akadályozza meg a hideg levegő beáramlását.