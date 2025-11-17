A szódabikarbóna öt meglepő hatása

A szódabikarbóna vagy más néven nátrium-hidrogén-karbonát egy enyhén lúgos, vízben jól oldódó só. A legtöbben sütéshez használják, pedig egy sokoldalúan hasznosítható anyag ezen kívül is – írja a hazipatika.com.

1. Sütés, kelesztés

A szódabikarbóna egyik klasszikus felhasználása a kelesztés, azaz sütőpor helyett vagy azt kiegészítve használják. A kémiai reakció során – ha savas anyaggal (tejföl, joghurt, citromlé) érintkezik – szén-dioxid szabadul fel, ami segíti a sütemények, palacsinták lazítását.

2. Szagtalanítás és tisztítás

A szódabikarbóna kiválóan alkalmas arra, hogy semlegesítse a kellemetlen szagokat és enyhe tisztítóként is funkcionáljon. Az anyag lúgos volta miatt könnyedén bontja a zsíros lerakódásokat, valamint semlegesíti a kellemetlen szagokat, például a szemetesben. Emellett a szódabikarbóna számos tisztítószer természetes alternatívája lehet, hiszen környezetbarát, olcsó és sokoldalú.

3. Gyomorégés és szájápolás

A szódabikarbóna lúgos tulajdonságai miatt már régóta alkalmazzák gyomorégés enyhítésére: a túl sok gyomorsavat átmenetileg semlegesítheti. Ugyanakkor a szájhigiénében is szerepe van, fogkrémbe adagolva segíthet a plakk-képződés visszaszorításában és fehéríti a fogakat. Ez azonban nem azt jelenti, hogy gyógyszer helyettesítője – nagy mennyiségben vagy tartósan nem alkalmazható orvosi kontroll nélkül.

4. Bőrápolás és izzadás ellen

Talán kevésbé ismert, hogy a szódabikarbónának szépítő és dezodoráló hatásai is vannak. Mivel lúgos kémhatású, az izzadással járó testszagot okozó baktériumokat is visszaszoríthatja. Emellett enyhe bőrradírként is bevethető. Bőrgyógyászati tudományos vizsgálatok is utalnak arra, hogy a nátrium-hidrogén-karbonát bőrproblémáknál – például viszketésnél – kiegészítő szerként alkalmazható.

5. Sport és pH-egyensúly

A tudományos irodalomban felmerült az a lehetőség is, hogy a szódabikarbóna alkalmazható lehet a sportteljesítmény fokozására, illetve a szervezet sav-bázis egyensúlyának támogatására bizonyos körülmények között. Ez azonban már korántsem olyan egyszerű vagy kockázatmentes: például magas nátriumtartalma miatt orvosi ellenőrzés nélkül nem javasolt.