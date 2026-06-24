Gyógyszer híján versekkel is oldható stressz

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Verseket olvasni jó - nem csak a léleknek, hanem a testnek is.

Bizonyítottan hatékony és hasznos tevékenység a versolvasás. Egyrészt apasztja az emberben felgyülemlett stresszt, továbbá élénkíti a memóriát és koránt sem mellékesen fejleszti az érzelmi intelligenciát. A sorok közül kivillanó ritmus és a rímek segítenek - akár egészen mélyen - ellazulni, a sűrűn váltakozó gondolatok pedig kimutatható módon stimulálják az agyműködést.

Tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy a versek segítenek megérteni és kifejezni az érzéseinket. Könnyebbé teszik a nehéz élethelyzetek feldolgozását - s e téren teljesen egyre megy, hogy egy gyermek születését, valamelyik szerettünk elvesztését vagy egy régi/új kapcsolat kezdetét értjük alatta. Az sem mellékes, hogy a korábban említett ritmus és a rímek fejlesztik a memóriát. Ami nem is csoda, hiszen a szavak mögött húzódó rejtett jelentések kutatása edzi a gondolkodást, a felfedezés pedig örömet kelt az egyénben.

A szép versek a kreativitásunkhoz és a szókincsünk gyarapításához is hozzájárulnak.