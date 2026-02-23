Rejtett vírus növelheti a vastagbélrák kockázatát

A Fox News egy friss dán kutatásról számolt be, amely szerint egy, a bélbaktériumokban megbúvó vírus összefüggésben állhat a vastagbélrák kialakulásával.

Az Odense Egyetemi Kórház és a Dél-Dániai Egyetem kutatói a Communications Medicine folyóiratban publikált tanulmányukban kimutatták: a vastagbélrákos betegek körülbelül kétszer nagyobb arányban hordoztak egy korábban ismeretlen vírust a Bacteroides fragilis nevű, egyébként gyakori bélbaktériumban.

A Bacteroides fragilis régóta gyakrabban fordul elő vastagbélrákos pácienseknél, de mivel egészséges emberekben is jelen van, eddig nem volt világos, miért válik egyes esetekben problémássá. A kutatók genetikai különbségeket vizsgáltak a baktériumon belül, és ekkor bukkantak rá a meglepő eredményre: egy teljes vírus – úgynevezett bakteriofág – rejtőzik benne. Ez a vírustípus baktériumokat fertőz, nem közvetlenül emberi sejteket.

A vizsgálat során 877 európai, amerikai és ázsiai résztvevő székletmintáját elemezték. Az eredmények szerint a daganatos betegek mintegy kétszer akkora valószínűséggel hordozták a vírus nyomait, mint azok, akiknél nem diagnosztizáltak rákot.

A kutatók hangsúlyozták: az összefüggés statisztikailag erős, de nem bizonyítja, hogy a vírus okozza a betegséget. Jelenleg laboratóriumi és állatkísérletek zajlanak annak feltárására, hogy a vírus megváltoztatja-e a baktérium viselkedését oly módon, ami hozzájárulhat a daganat kialakulásához.

A vastagbélrák világszerte az egyik vezető halálok a daganatos megbetegedések között. A szakemberek szerint a jövőben akár olyan szűrővizsgálatok is elképzelhetők, amelyek a székletmintákban nemcsak vért, hanem specifikus vírusmarkereket is keresnek. Ugyanakkor a kutatók óvatosságra intenek: a felfedezés ígéretes, de még túl korai gyakorlati következtetéseket levonni.