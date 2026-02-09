Mennyi vizet igyunk naponta?

A dietetikus elmagyarázta, hogy mennyi vizet kell inni naponta az életkor, a nem és az életmód függvényében, és miért nincs egyetemes „kétliteres” szabály.

Az életkor előrehaladtával a szomjúságérzetünk csökken, ami növeli a kiszáradás kockázatát

Gyakran mondjuk, hogy több vizet kellene innunk, de teával, üdítővel vagy kávéval helyettesítjük, alábecsülve a következményeket. Eközben a kiszáradás fejfájáshoz, fáradtsághoz, koncentrációzavarhoz, székrekedéshez és húgyúti fertőzésekhez vezethet – figyelmeztetnek a szakértők.

Az orvosok szerint a napi folyadékszükséglet az életkortól függően változik:

4–8 éves gyermekek

Naponta körülbelül 1,2 liter víz ajánlott – ez 6-8 kis pohár. A víz elengedhetetlen az agyműködéshez, az emésztéshez és a testhőmérséklet szabályozásához, és a gyerekeket gyakran meg kell tanítani a rendszeres vízivásra.

Tizenévesek

Az aktív növekedés időszakában az igény fokozódik. Fiúknak – napi 1,6-1,9 liter, lányoknak – körülbelül 1,5 liter folyadék szükséges. A víz támogatja az energiatermelést, az izmok működését és az anyagcserét.

Felnőtt korban

A nőknek 1,6 liter ajánlott, férfiaknak – körülbelül 2 liter naponta. A fizikai aktivitás, az étrend és az éghajlat növelheti ezt a mennyiséget.

Idősek ajánlott mennyiség

Az ajánlott napi bevitel mindenkinek 1,6–2 liter. Az életkor előrehaladtával a szomjúságérzetünk csökken, ami növeli a kiszáradás kockázatát. A víz fontos az ízületek egészsége, az emésztés és a fertőzések megelőzése szempontjából.

Terhesség és szoptatás idején

Terhesség alatt – körülbelül 2,3 liter naponta, szoptatáskor – akár 3 liter a vízegyensúly és a tejtermelés fenntartása érdekében.

Fizikai aktivitás és éghajlat

A testmozgás, a megerőltető testmozgás, a hőség és a tengerszint feletti magasság növeli a folyadékveszteséget. Ezekben az esetekben ajánlott vizet inni testmozgás előtt, alatt és után.

A legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizzük, elegendő vizet iszunk-e, a vizelet színének vizsgálata: a világos, majdnem tiszta árnyalat jó hidratáltságra utal, míg a sötét árnyalat annak a jele, hogy itt az ideje újratölteni a poharat – írta meg a Sports.kz a Metro.co.uk-ra hivatkozva.