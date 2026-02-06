Így gyógyíthatjuk a magas vérnyomást gyógyszer nélkül

A séta a friss levegőn segít a korai stádiumú magas vérnyomás, a krónikus fáradtság szindróma, a szorongásos zavarok kezelésében, megelőzi a szezonális akut légúti vírusfertőzéseket, valamint számos más betegséget – mondta Alekszandr Vrublevszkij, a Pirogovi Egyetem Klinikai Orvostudományi Intézetének Járóbeteg-terápiás Tanszékének adjunktusa.

„Az intenzív gyaloglás optimális, aerob működésre készteti a szívet. Ez erősíti a szívizmot és javítja a vérellátást. Csökkenti a „rossz” koleszterin (LDL) és növeli a „jó” koleszterin (HDL) szintjét. Emellett normalizálja a vérnyomást. Továbbá segít megelőzni az érelmeszesedést, a koszorúér-betegséget, a szívrohamot és a stroke-ot” – magyarázta az orvos.

A friss levegő optimalizálja a tüdő minden részének működését, ami kulcsfontosságú az irodai dolgozók számára. Továbbá a gyaloglás segít csökkenteni a stresszhormonok szintjét, és serkenti az endorfinok és a szerotonin termelődését – írja a Sports.kz a Gazeta.ru-ra hivatkozva.

„Egy séta a parkban hatékonyságában összehasonlítható az enyhe antidepresszánsokkal. Továbbá a rendszeres séták, különösen a nappali órákban, normalizálják a melatonin, az alváshormon termelődését” – vonta le a következtetést az orvos.