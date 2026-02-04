2026. február 4., szerda

Előd

TBC-s tanár Hódmezővásárhelyen

Indul a kötelező szűrés, 250 ember lehet érintett

 2026. február 4. szerda. 6:03
Összesen 250 kontaktja van annak a pedagógusnak, akinél tbc-s megbetegedést diagnosztizáltak. A hódmezővásárhelyi tanár a Szent István Általános Iskola mindkét tagintézményében tanít – közölte e Blikkre hivatkozó Mandiner.

A pedagógus – aki az iskola mindkét tagintézményében tanít – összesen 250 személlyel került kapcsolatba, közülük 62-en számítanak közvetlennek. Márki-Zay Péter polgármester arra kérte a szülőket, legyenek együttműködőek a szűrés és – szükség esetén – a gyógykezelés során. Berényi Károly alpolgármester, aki egyben gyermekorvosként is praktizál arra figyelmeztette a szülőket, hogy a szűrővizsgálat kötelező, amelyre járványmegelőzési szempontból nagy szükség van.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közleményében az alábbi információkat közölte:

„A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola egyik dolgozójánál TBC (tuberkulózis, tüdőgümőkór) megbetegedést igazoltak. A tanulók és a dolgozók egészségének megóvása, valamint a fertőzés terjedésének kizárása érdekében az iskolai közösségben kétlépcsős szűrővizsgálatot szerveztünk. A szülőket az eKréta rendszeren keresztül tájékoztattuk, és a személyes konzultáció lehetőségét is biztosítjuk. Magyarországon minden újszülött még a kórházban megkapja a TBC kórokozója ellen védelmet biztosító BCG védőoltást, így annak terjedése csekély valószínűségű.”

