TBC-s tanár Hódmezővásárhelyen

Összesen 250 kontaktja van annak a pedagógusnak, akinél tbc-s megbetegedést diagnosztizáltak. A hódmezővásárhelyi tanár a Szent István Általános Iskola mindkét tagintézményében tanít – közölte e Blikkre hivatkozó Mandiner .

A pedagógus – aki az iskola mindkét tagintézményében tanít – összesen 250 személlyel került kapcsolatba, közülük 62-en számítanak közvetlennek. Márki-Zay Péter polgármester arra kérte a szülőket, legyenek együttműködőek a szűrés és – szükség esetén – a gyógykezelés során. Berényi Károly alpolgármester, aki egyben gyermekorvosként is praktizál arra figyelmeztette a szülőket, hogy a szűrővizsgálat kötelező, amelyre járványmegelőzési szempontból nagy szükség van.

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ közleményében az alábbi információkat közölte:

„A Hódmezővásárhelyi Szent István Általános Iskola egyik dolgozójánál TBC (tuberkulózis, tüdőgümőkór) megbetegedést igazoltak. A tanulók és a dolgozók egészségének megóvása, valamint a fertőzés terjedésének kizárása érdekében az iskolai közösségben kétlépcsős szűrővizsgálatot szerveztünk. A szülőket az eKréta rendszeren keresztül tájékoztattuk, és a személyes konzultáció lehetőségét is biztosítjuk. Magyarországon minden újszülött még a kórházban megkapja a TBC kórokozója ellen védelmet biztosító BCG védőoltást, így annak terjedése csekély valószínűségű.”