A bélfal kulcsfontosságú védelmi vonal

A belek biológiai életkora gyakran nem egyezik meg az ember tényleges korával, és nagymértékben függ az életmódtól.

Az áteresztő bél szindróma során nemkívánatos anyagok jutnak a véráramba, amelyek gyulladást és immunreakciókat váltanak ki

Rustem Sadikov gasztroenterológus szerint a bél a külső tényezőkre legérzékenyebb szervekre utal, így gyorsabban elhasználódhat, mint más szervek. A szakértő megjegyzi, hogy a 30-35 éves betegek bélrendszerének funkcionális állapota megfelel a 15-20 évvel idősebb emberi mutatóknak. Ugyanakkor néhány idős embernél a belek éppen ellenkezőleg, megtartják a magas alkalmazkodóképességet és stabilitást.

Sadikov elmagyarázza, hogy a fiziológiai öregedés minden szervet érint, de a belek nem lineárisan öregszenek, és nem szigorúan a kronológiai életkor szerint. Állapotát nagymértékben meghatározza a táplálkozás természete, a stressz szintje, az alvási rendszer, a gyógyszerek és az emésztőrendszer általános terhelése.

A bél idő előtti öregedésével jellegzetes változások fordulnak elő. Először is, a bél mikrobióta sokfélesége csökken, ami negatívan befolyásolja az élelmiszer emésztését és a tápanyagok felszívódását, és hozzájárul a krónikus alacsony intenzitású gyulladás kialakulásához. Ezenkívül a bélmotoros készségek lelassulnak, amelyek puffadással, étkezés után a nehézség érzésével és instabil széklettel nyilvánulhatnak meg. A nyálkahártya barrier funkciója is romlik, ezért az immunrendszer aktívabban reagál a szokásos ételre.

A szakember hangsúlyozza, hogy a bél nem csak emésztőrendszert, hanem fontos immunfunkciót is végez. Védelmi tulajdonságainak csökkenésével a szervezet potenciális fenyegetésként érzékelheti a közönséges ételeket, ami befolyásolja az általános jólétet.

A gasztroenterológus megjegyzi, hogy a fiatal betegek egyre inkább olyan tüneteket mutatnak, amelyeket korábban az idősebb életkorra jellemzőnek tartottak. Közülük a rendszeres puffadás minden látható ok nélkül, az élelmiszer-intolerancia megjelenése, a nehézség érzése még a könnyű ételek után is, az energiaszint csökkenése az étkezés után és a megnövekedett fáradtság.

Sadikov szerint az ilyen megnyilvánulások nem a norma egy változata, és figyelmet igényelnek. Sok esetben nem veleszületett jellemzőkről beszélünk, hanem a bél funkcionális tartalékának csökkentéséről, amely a korai öregedés egyik jele.

A szakértő hozzátette, hogy minél hamarabb kezd egy személy figyelni az emésztőrendszer egészségére, annál nagyobb az esélye annak, hogy a teljesítményét a kronológiai kort meghaladó szinten tartsa - írta meg a Sports.kz.