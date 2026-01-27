Átalakítják a fogyasztási szokásokat a fogyi-injekciók

Nem csak az emberek, hanem a fogyasztási szokások esetében is van hatása a fogyi-injekcióknak.

Csak egy szúrás, s már indul is a súlycsökkentő vonat

Bizonyos injekciók segítenek - egyeseknek - leadni a kilókat, de a fogyókúrás gyógyszerek a költekezést is átalakítják - írja elemző cikkében a BBC. Mint az összeállításban olvasható, a University College London legfrissebb kutatása szerint 2024-ben az Egyesült Királyságban körülbelül 1,6 millió ember használt efféle termékeket, és további milliók mondták, hogy érdeklődnének a kipróbálása iránt. A szóban forgó anyagok egy természetes hormon, a GLP-1 utánzásával működnek, amely szabályozza az éhséget - s így akik használják, azt tapasztalják, hogy csökken az étvágyuk.

Azok számára, akik magánszemélyként fizetnek be egy-egy kúrára, e „szurik" havonta 300 fontba (131 ezer forintba) kerülnek. S mivel a népszerűségük várhatóan csak növekedni fog, a kereskedelmi vállalkozásoknak és élelmiszerüzleteknek valamiképpen alkalmazkodniuk kell e kihíváshoz.

A BBC által megkérdezett fölhasználók egyértelműen jelezték, jelentősen lecsökkent az élelmiszerre korábban kényszerűen ráfordított keretük. S ez nem csak a bevásárlóközpontokat éri, hanem a sima gyors- és hagyományos éttermeket is. A boltok jelenleg úgy próbálnak reagálni, hogy egyre több fehérjében gazdag terméket helyeznek a polcaikra turmixok és snackek formájában.

Bizonyítékok vannak arra is, hogy azok, akik fogyókúrás gyógyszereket szednek, kevesebb alkoholt isznak. E téren a Worldpanel by Numerator kutatócég által 2025 februárjában végzett tanulmánya tizenöt százalékos csökkenést mutatott ki az érintettek körében.