Orvos figyelmeztetett egy népszerű gyógymód veszélyeire

A méregtelenítő diéták súlyos egészségügyi problémákhoz vezethetnek

MH
 2026. január 24. szombat. 0:16
Vlagyimir Ivaskov onkológus felhívta a figyelmet arra, hogy a méregtelenítő diéták súlyos egészségügyi problémákhoz vezethetnek. Telegram csatornáján ismertette ennek a népszerű egészségügyi módszernek a főbb veszélyeit.

Orvos figyelmeztetett egy népszerű gyógymód veszélyeire
A méregtelenítő diéták részeként kerüljük a különféle gyümölcslevek, teák fogyasztását és a böjtöt
Fotó: PhotoAlto via AFP/AltoPress/Laurence Mouton

Ivaskov rámutatott, hogy az emberi test egy öntisztító rendszer, így egyetlen méregtelenítő diéta sem képes jobban eltávolítani a káros anyagokat, mint a belső szervek. Hangsúlyozta, hogy ha ezeket az anyagokat nem távolítanánk el természetes úton, az emberek folyamatosan súlyosan megbetegednének.

Az orvos arra kért mindenkit, hogy a méregtelenítő diéták részeként kerüljék a különféle gyümölcslevek, teák fogyasztását és a böjtöt. Az előbbiek sok cukrot és kevés rostot tartalmaznak, míg az utóbbiak felgyorsult folyadék- és ásványianyag-veszteséghez, a böjtölés pedig májproblémákhoz vezethet.

Ivaskov arra is figyelmeztetett, hogy ez a regenerálódási módszer nem vezet fogyáshoz, ahogy azt sokan hiszik. „A fogyás a víz és az izomtömeg, nem pedig a zsír elvesztésével történik. A méregtelenítés befejezése után a leadott súly gyorsan visszatér. Az ilyen korlátozások veszélyesek lehetnek, vitaminhiányt, elektrolit-egyensúlyhiányt és emésztési problémákat okozhatnak” – összegezte a szakember.

Korábban a National Geographic kutatója, Dan Buettner felfedte a hosszú élet titkát. Azt javasolta, hogy ne nassoljunk az étkezések között – írta meg a Lenta.ru.

