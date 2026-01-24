Mit okozhat a testmozgás hiánya?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint a felnőttek közel egyharmada nem éri el az ajánlott fizikai aktivitási szintet – ez világszerte körülbelül 1,8 milliárd embert jelent – ​​mondta Szergej Pobegalov fitneszedző.

„A testmozgás hiánya már nem csupán mozgáshiány. Ez egy rendszerszintű fenyegetés: amikor a test nem mozog eleget, az erek, az anyagcsere és az immunitás is szenved. Előbb vagy utóbb a szervezet megfizeti az árát – magas vérnyomással és vércukorszinttel, gyulladással, valamint a szívbetegségek és a rák fokozott kockázatával” – figyelmeztetett Pobegalov.

Azt is elmondta, hogy az orvosok régóta a szisztematikus testmozgáshiányt tartják a krónikus betegségek – a koszorúér-betegségtől és a 2-es típusú cukorbetegségtől bizonyos típusú rákos megbetegedéseken át a demenciáig – egyik kulcsfontosságú tényezőjének.

Pobegalov hangsúlyozta, hogy a heti egyszeri edzőterembe járás nem elég, mozgást a napi rutin részévé kell tenni. A fitneszszakértő szerint a gyaloglás, az aktív házimunka, a kerékpározás és a nyújtó gyakorlatok ülőmunkát végzők esetében különösen fontos – jelentette a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.