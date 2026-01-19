Legyőzhető a szorongás és a pánikroham

Nem nyel el - és nem is jön onnét semmiféle rém

A szorongás a szervezet természetes stresszreakciója, amely bizonyos helyzetekben - például vizsga vagy fontos döntés előtt - teljesen normális - írja a Felvidék Ma. Mint a cikkből egyebek mellett kiderül, mindez problémát akkor jelent, ha tartóssá válik, rontja az életminőséget, és testi-lelki kimerüléshez vezet. Jellemző tünetei lehetnek az ingerlékenység, a koncentrációs nehézség, a visszahúzódás, valamint a levertség. A hosszan fennálló stressz hatására pánikroham is kialakulhat - fogalmaznak. Ez hirtelen jelentkező, rövid ideig tartó, intenzív félelemérzéssel jár, amely gyakran minden előjel nélkül tör rá az érintettre.

Utalnak arra is, a szívdobogás, a remegés, az izzadás, a mellkasi nyomás vagy a szédülés sokszor komoly ijedelmet okoz, de fontos tudni, a pánikroham önmagában nem életveszélyes.

A mentális egészség megőrzésében kiemelt szerepe van a megelőzésnek. A rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás és a feltöltődést nyújtó tevékenységek hozzájárulhatnak a lelki egyensúly fenntartásához. Tartós panaszok esetén pedig nem szabad halogatni a segítségkérést: a pszichológus, terapeuta vagy pszichiáter felkeresése ugyanolyan természetes lépés, mint bármely más szakorvosi vizsgálat.