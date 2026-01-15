Ez a szív számára legegészségesebb reggeli

Az elkészítési mód határozza meg, hogy a reggeli támogatja-e a szív- és érrendszer egészségét, vagy idővel rontja azt – mondta Yuri Brabechan táplálkozási szakértő és edző.

A szakértő kifejtette, hogy a zsíros húsokban, vajban, kolbászokban és magas zsírtartalmú sajtokban található telített állati zsírok negatív hatással vannak a szívre. Ebbe a csoportba sorolta a gyorséttermi ételekben, péksüteményekben, leveles tésztában és sült ételekben található transzzsírokat, valamint a magas hőmérsékleten hevített olajokat is. A táplálkozási szakértő azonban hangsúlyozta, hogy a zsírok teljes elhagyása nem megoldás.

„A szervezetnek bizonyos arányban mind telített, mind telítetlen zsírokra szüksége van” – jegyezte meg Brabechan.

„A telített zsíroknak a napi étrend körülbelül tíz százalékát, a telítetlen zsíroknak, beleértve az omega-3, omega-6 és az egyszeresen telítetlen zsírsavakat, pedig húsz-harminc százalékot kellene kitenniük. A zsírok segítenek a sejthártyák felépítésében, támogatják az agy és az idegrendszer működését, befolyásolják az immunitást, és biztosítják az A-, D-, E- és K-vitamin felszívódását” – magyarázta a táplálkozási szakértő.

Szerinte a koleszterin nem teljesen káros. Szükséges a hormonok, köztük az ösztrogén, a tesztoszteron és a kortizol szintéziséhez, valamint a D-vitamin és az epesavak képződéséhez – magyarázta.

„A vízben vagy zsírszegény tejben elkevert zabpehely bogyós gyümölcsökkel és egy evőkanál lenmaggal rostot biztosít, ami segít csökkenteni az LDL-szintet, valamint omega-3-at az erek támogatására. Az egy tojásból és két tojásfehérjéből, zöldségekből és teljes kiőrlésű pirítósból készült párolt vagy sült omlett fehérjét és rostot biztosít minimális telített zsírral – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.

A hajdina 1,5-2,5 százalékos zsírtartalmú joghurttal elősegíti a könnyű emésztést és a stabil vércukorszintet. A 2-5 százalékos zsírtartalmú, bogyós gyümölcsökkel és egy teáskanál diófélékkel készült túró ötvözi a fehérjét és az egészséges zsírokat anélkül, hogy túlterhelné a szív- és érrendszert” – tanácsolta a szakértő.