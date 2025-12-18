2025. december 18., csütörtök

Előd

Egészség

Azonosítottak egy gyakori szokást a szívrohamon átesett emberek körében

Ez az életmód elősegíti a zsírlerakódást a hasi területen és a magas vérnyomást is

 2025. december 18. csütörtök. 21:06
Sana Sadoksay kardiológus TikTok-oldalán osztott meg egy gyakori szokást, amellyel a szívrohamon átesett emberek 90 százaléka egyetért.

Azonosítottak egy gyakori szokást a szívrohamon átesett emberek körében
A mellkasi fájdalom a szívroham legjellemzőbb tünete
Fotó: AFP/Science Photo Library/R3F/Science Photo Library

Sadoksay megjegyezte, hogy különböző korú és életmódú páciensei a szívroham-előzményen kívül egy másik közös vonást is osztoztak: ébredés után alacsony aktivitású állapotban voltak. „Miután kikeltek az ágyból, azonnal felültek és megnézték a telefonjukat, majd rohantak dolgozni, és ismét több órán át ültek egyfolytában” – nyilatkozta az orvos.

A szakember rámutatott, hogy ez az életmód elősegíti a zsírlerakódást a hasi területen, a magas vérnyomást és a lappangó gyulladások felhalmozódását. A kardiológus azt állítja, hogy ezek a következmények elkerülhetők öt perc testmozgással, nyújtással, kocogással vagy egy gyors reggeli sétával. „Ez javítja a vérkeringést, aktiválja az anyagcserét, stabilizálja a vércukorszintet, és sokkal jobban védi a szívet, mint azt sokan hiszik” – összegezte az orvos. Sana Sadoksay kardiológus közösségi médiás bejegyzését a Daily Mirror vette észre – írja a Sports.kz a Lenta.ru-ra hivatkozva.

