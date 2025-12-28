Vörös vagy fehér?

A bor egészségügyi előnyeiről évtizedek óta folyik a vita. De vajon valóban egészségesebb-e a vörösbor, mint a fehér, és érdemes-e inni „az egészségért”?

Ahogy Sapna Peruvemba táplálkozástudományi szakértő és kutató a Loma Linda Egyetemről elmagyarázza, a bortípusok közötti különbségek a gyártástechnológiához kapcsolódnak. A vörösbor erjedése során a szőlő héja, magja és szárai az italban maradnak, mivel itt koncentrálódik a legtöbb antioxidáns. A fehérborban ezeket az erjedés előtt eltávolítják, így néhány hasznos növényi vegyület elvész.

Antioxidánsok: A vörösbor előnyei

A vörösbor magasabb resveratrolt, katechineket, kvercetint, tanninokat és antocianinokat tartalmaz – ezek a vegyületek a csökkent gyulladással, az immunrendszer támogatásával és az egészséges öregedéssel hozhatók összefüggésbe. Jamie Baham táplálkozási szakértő szerint a fehérbor resveratroltartalma körülbelül tízszer alacsonyabb, mint a vörösboré.

A szakértők azonban megjegyzik, hogy még a vörösbor antioxidáns-tartalma is összehasonlíthatatlan azzal, amit a hagyományos bogyós gyümölcsökből vagy szőlőből kapunk. Ahhoz, hogy a borból „terápiás” dózisú resveratrolhoz jussunk, veszélyesen nagy mennyiségű alkoholt kellene inni.

Egészségesnek tekinthető a bor?

A szakértők egyetértenek: semmilyen mennyiségű bor nincs igazán jótékony hatással az egészségre. Ha valaki alkoholt iszik, azt kizárólag az íz és az élvezet miatt teszi, nem pedig a betegségek megelőzése érdekében. A rendszeres testmozgás és a magas rosttartalmú étrend jelentősen hatékonyabban támogatja a szívet az alkohollal járó kockázatok nélkül.

Továbbá egy tudományos folyóiratokban publikált metaanalízis kimutatta, hogy a vörös- és fehérbor hasonló hatással van az általános rákkockázatra, az alkohol továbbra is a kulcsfontosságú tényező. A WHO 1. csoportú rákkeltő anyagként osztályozza.

Kinek kell kerülnie az alkoholt?

A szakértők azt tanácsolják, hogy aki:

terhes vagy szoptat;

máj- vagy szívbetegségben szenved;

gyomor-bélrendszeri problémákban szenved;

olyan gyógyszereket szed, amelyek kölcsönhatásba lépnek az alkohollal;

fokozott rákkockázattal rendelkezik, vagy családi kórtörténetében szerepel függőség.

Ha bort iszunk, tegyük azt tudatosan és mértékkel. A vörösbor több antioxidánst tartalmaz, de ettől még nem egészséges.

A táplálkozási szakértők hangsúlyozzák, hogy a bor nem helyettesíti az egészséges szokásokat, és az egészség legjobb stratégiája az alkoholfogyasztás minimalizálása, valamint a testmozgásra és a kiegyensúlyozott étrendre való összpontosítás – írta meg a Sports.kz az RBC-Ukraine-ra hivatkozva.