Így változik az agyunk 50 felett

Egyszer csak nem jut eszünkbe egy név, vagy elfelejtünk egy fontos teendőt. De mi történik valójában az agyunkkal 50 felett? És mikor kell aggódni?

Kortól függetlenül mindannyian mondjuk néha, amikor nem találjuk a megfelelő szót valamire, vagy kimegy a fejünkből egy fontos teendő: „biztos öregszem”. Valóban, az agyunk változik az életkorral – a kutatások szerint az agy körülbelül 5 százalékot zsugorodik évtizedenként 40 éves kor után. Mire számíthatunk, ha elérjük az 50-es, 60-as éveinket? Melyek azok az apró bakik, amik a normális agyi öregedéshez tartoznak, és mik jelezhetnek komolyabb problémát? Ennek jártunk utána - írta meg a Mindmegette.

Ez történik az agyunkkal 50 felett

Bár az öregedés elkerülhetetlen, rengeteg mindent tehetünk azért, hogy az agyunk a lehető legjobb formában maradjon. Az 50-es éveinkben az agyunk már zsugorodni kezd és olyan kognitív funkciók gyengülhetnek, mint a nevek és számok azonnali felidézése, a feldolgozási sebesség, a gyors feladatváltás és a térbeli képességek.

Ez általában folytatódik a következő évtizedekben is. Egyre nehezebben emlékszünk a részletekre – például arra, hogy ki volt jelen egy múlt heti találkozón, vagy pontosan melyik napon volt az. Ez az úgynevezett epizódikus memória hanyatlása, ami teljesen normális ebben az életkorban

De van jó hír is! Más területeken, mint az erkölcsi ítélőképesség, a bölcsesség és az érzelmi szabályozás, általában tovább fejlődünk ebben az időszakban.

A hormonális változások is szerepet játszanak

Az 50-es éveikben a nők menopauza, a férfiak pedig andropauza miatt hormonális átalakuláson mennek keresztül. Ezek a hormonális ingadozások – például az ösztrogénszint csökkenése – hatással lehetnek az agyi működésre. Ráadásul ebben az életkorban gyakran több zsír halmozódik fel a testünkben, ami szintén összefüggésbe hozható a kognitív változásokkal.

Mi történik a 60-as éveinkben?

Amikor belépünk a 60-as éveinkbe, az agy zsugorodása szembetűnőbbé válik. Bár megőrizzük a tudásunkat, az agyunk kevésbé hatékonyan fér hozzá ehhez a tudáshoz, és kevésbé képes bővíteni azt.

Mikor normális a felejtés, és mikor kell aggódni?

A tipikus öregedés legszembetűnőbb hatása valószínűleg a mentális folyamatok lassulása, különösen a nevek előhívása, a feladatváltás, a megrögzött szokások megváltoztatása és az új információk beépítése terén. Az agyunk általában kompenzálja ezeket a változásokat, így még mindig hatékonyan és önállóan működhetünk.

A kognitív hanyatlás akkor válik aggasztóvá, amikor az hatással lesz a mindennapi működésre. Ez soha nem normális, és formálisan demenciának nevezik.

Ha feledékenységet, kommunikációs nehézségeket vagy más aggasztó tüneteket tapasztalunk, érdemes megfontolni egy konzultációt a neurológussal. Ez nem jelenti azt, hogy Alzheimer-kórunk vagy más típusú demenciánk van, de egy szakember segíthet leszűkíteni az okot és ajánlhat valamilyen kezelést vagy útmutatást, ami hasznos lehet.

Hogyan tartsuk egészségesen az agyunkat?

Bár nem sokat lehet tenni az öregedéssel járó természetes agyi zsugorodás ellen, az életmódunk óriási hatással lehet az agyunk egészségére.

A testmozgás a legfontosabb tényező. A rendszeres, mérsékelt intenzitású mozgás jelentősen csökkenti a kognitív hanyatlás kockázatát. Emellett az is kulcsfontosságú, hogy ápoljuk a kapcsolatainkat – a pezsgő szociális élet sokat segít, csökkenti a stresszt és szellemileg is ébren tart. Sok egészségügyi probléma közvetlen hatással van az agyi működésre, ezért a test egészségének megőrzése egyenlő az agy egészségének megőrzésével.

Tartsuk egészséges szinten a vérnyomásunkat és a testsúlyunkat, szedjük rendszeresen a gyógyszereinket, csökkentsük a só- és cukorfogyasztást, mozogjunk rendszeresen, és maradjunk társadalmilag aktívak és pozitívak. Az alvás minősége is kulcsfontosságú – ha nem alszunk eleget vagy rosszul alszunk, érdemes szakemberhez fordulni.

Soha nem túl korai elkezdeni

Az agy egészségének támogatását élethosszig tartó célként kell kezelni, szóval ha a 20-as vagy 30-as éveinkben járunk, fontos most lépéseket tenni.

Kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, a túlzott alkoholfogyasztást és a dohányzást – igen, az e-cigarettát is!

Figyeljünk oda az alvásunkra, próbáljuk kezelni a stresszt, és törődjünk a bélflóránkkal és a szájhigiéniánkkal is.

Az öregedés elkerülhetetlen, akár tetszik, akár nem. De ahogy az orvosok hangsúlyozzák, az életmódunk óriási különbséget jelenthet abban, milyen ütemben öregszik az agyunk.