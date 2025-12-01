Így segít a kávé a szívritmuszavaron

Az amerikai orvosok ezúttal a kávé mellett érvelnek: új kutatás szerint a napi egy csésze koffeintartalmú kávé 39 százalékkal csökkentheti a pitvarfibrilláció (PF) kockázatát – írja a JAMA szakmai folyóirat.

A pitvarfibrilláció az egyik leggyakoribb szívritmuszavar, amely akár szélütéshez vagy szívelégtelenséghez is vezethet, és becslések szerint minden harmadik embert érint élete során.

A Kaliforniai Egyetem (San Francisco) és az Adelaide-i Egyetem DECAF nevű vizsgálatában 200 PF-ben érintett beteget osztottak két csoportra: az egyik tovább ihatott koffeines kávét (legalább napi egy csészével), a másiknak fél éven át teljesen el kellett hagynia a kávét és minden más koffeinforrást. Hat hónap után a ritmuszavar kiújulása jóval ritkább volt a kávézók körében (47%), mint a koffeint kerülőknél (64%).

A kutatók szerint több mechanizmus is magyarázhatja a kedvező hatást. A „normál” mennyiségben fogyasztott koffein blokkolja az A1 és A2a adenozinreceptorokat, márpedig az adenozin elősegíti a pitvarfibrilláció kialakulását.

Emellett a kávé gyulladáscsökkentő hatással is bír, a gyulladás pedig önmagában is rizikófaktor a PF szempontjából. A koffein enyhe vízhajtó, ami csökkentheti a vérnyomást, ez szintén kedvező a szívnek.

A szerzők ugyanakkor figyelmeztetnek: az eredmények a természetes koffeinre és napi egy csészényi kávéra vonatkoznak. Nem jelenti azt, hogy a nagy dózisú koffein – különösen energiaitalok formájában, más, ártalmas összetevőkkel – biztonságos vagy ajánlott lenne szívbetegeknek.