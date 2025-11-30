Krónikus alváshiányban szenved?

Az El Tiempónak nyilatkozva a Sports.kz beszámolója szerint a Lenta.ru-ra hivatkozva a krónikus alváshiány egy különös jelét azonosította. Estol szerint, ha valaki öt perc vagy kevesebb idő alatt elalszik, az a hosszan tartó alváshiány jele lehet, mivel ennek a folyamatnak normális esetben 10-15 percet kellene igénybe vennie. „Az álmatlanságot nemcsak az ébrenlét időtartama, hanem a nappali álmosság is meghatározza, ami negatívan befolyásolja a mindennapi életet” – magyarázta.

Az alváshiány rontja a kognitív funkciókat, mint a koncentráció és a memória, növeli a stresszt és az ingerlékenységet, valamint hosszú távon súlyos egészségügyi problémákat okozhat, többek között magas vérnyomást, 2-es típusú cukorbetegséget és mentális betegségeket.

Estol ugyanakkor óva intett az alvási higiénia túlzott gyakorlásától a rutin kialakítása érdekében. Az orvos megjegyezte, hogy ez ortosomnia kialakulásához vezethet, amely rendellenesség során a személy szigorúan ellenőrzi az esti rituáléit. A rossz alvási szokásokon való változtatás gyakran elegendő a probléma megoldására. Ha az alváshiány tartós, súlyos vagy jelentős hatással van a mindennapi életre, érdemes orvoshoz fordulni.