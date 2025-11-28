A szurokfű népszerű fűszernövény, de gyógynövényként is megállja a helyét. Számos jótékony hatást tulajdonítanak neki, például gyulladáscsökkentő és antimikrobiális tulajdonságokat is.

A szurokfű vagy oregánó (Origanum vulgare) egy enyhén csípős aromájú gyógynövény, amely nagy mennyiségű K-vitamint, káliumot és kalciumot tartalmaz. Szárítva, frissen, olajként vagy kapszulaként egyaránt kapható, illetve készíthető belőle tea is. Magas antioxidánstartalma miatt segíthet csökkenteni a gyulladást, valamint bizonyos kórokozók ellen is jó fegyver lehet – írja a VeryWellHealth.

Öt panasz, amelyre jó a szurokfű

Köhögés, torokfájás: gyulladáscsökkentő és antimikrobiális hatásai miatt – teaként fogyasztva – hatékonyan enyhítheti a köhögést és a torokfájást.

Bél- és gyomorproblémák: az oregánóolaj segíthet a bélrendszer egészségének megőrzésében, ugyanis potenciálisan elpusztítja a Helicobacter pylori (H. pylori) baktériumokat, amelyek jelenléte összefüggésbe hozható a gyomorfekély és a gyomorrák kialakulásával.

Sebek és gyulladásos bőrbetegségek: az oregánóolaj – gyulladáscsökkentő és antibakteriális hatásai révén – ígéretes lehet bőrápolási termékek összetevőjeként, különösen a sebgyógyulás elősegítése és a bőrgyulladás csökkentése terén.

Bakteriális, vírusos vagy parazitafertőzések: az oregánóolajban található antimikrobiális vegyületek – mint a karvakrol és a timol – segíthetnek a baktériumok, a gombák, a paraziták és egyes vírusok növekedésének vagy terjedésének megelőzésében, lassításában.

Gyulladások: az oregánóban található karvakrol és timol antioxidáns hatásokkal is rendelkezik, de sok egyéb, növényi alapú antioxidáns is található a növényben, például limonén, terpinén, ocimen és kariofillén. Az antioxidánsok megkötik a szabad gyököket – vagyis a sejtek anyagcseréje által termelt reaktív és instabil molekulákat –, és segítenek csökkenteni a gyulladást.

Kinek kell kerülnie a szurokfű fogyasztását?

Mivel a szurokfű sok K-vitamint tartalmaz, nagy mennyiségű fogyasztása fokozhatja a vérzékenységet. A vérhígító gyógyszereket szedőknek ajánlott óvatosan bánniuk vele, műtét előtt két héttel pedig mindenképpen abba kell hagyni az oregánót tartalmazó étrend-kiegészítők szedését.

Fontos tudni azt is, hogy az oregánó táplálékkiegészítőként való szedése gátolhatja a cink és a vas felszívódását. A szurokfű emellett növelheti az alacsony vércukorszint (hipoglikémia) kockázatát, ezért cukorbetegségre gyógyszerek mellett mindenképpen ajánlott egy orvosi konzultáció az oregánóolaj-kapszula bevezetése előtt – hívja fel a figyelmet a hazipatika.com.