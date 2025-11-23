Miért fontos a megfelelő folyadékfogyasztás?

Sokszor halljuk, hogy fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, azzal azonban nem vagyunk tisztában: mennyi minden is változhat testünkben ezzel az egyszerű szokással.

Szervezetünk működéséhez elengedhetetlen a folyadékfogyasztás, a legjobb pedig, ha sima vizet töltünk poharunkba. Mondják, hogy napi 2 litert (nagyjából 8 pohárnyit) kell meginnunk belőle, ugyanakkor fontos tudni: ez nem egy merev szabály. Hogy mégis kinek mennyi vízre van szüksége, az függhet az életkortól, a nemtől, a testtömegtől, az aktivitástól, sőt még az éghajlattól is. Nagyjából azért mégis meg lehet határozni, mennyi az ideális. Változatos étkezés mellett ennyi folyadékot kellene meginnunk:

1-3 éves korig: 0,9-1 liter (4 pohár)

4-8 éves korig: 1,3 liter (5 és egyharmad pohár)

9-13 éves lányok: 1,5 liter (6 pohár)

9-13 éves fiúk: 1,7 liter (6 és kétharmad pohár)

nők (14 éves kor felett): 1,6 liter (6 és fél pohár)

férfiak (14 éves kor felett): 2 liter (8 pohár)

Ha betartjuk, ezekre számíthatunk

Növekvő energiaszint, javuló agyfunkció: már enyhe dehidratáltság is rontja a koncentrációt, a memóriát és a hangulatot. Amikor elegendő vizet iszunk, a sejtek, ideg- és izomrendszer megfelelőbb működését segítjük.

már enyhe dehidratáltság is rontja a koncentrációt, a memóriát és a hangulatot. Amikor elegendő vizet iszunk, a sejtek, ideg- és izomrendszer megfelelőbb működését segítjük. Jobb emésztés, anyagcsere, súlykezelés: a víz segíti az emésztést, az étel áthaladását a bélrendszeren, valamint az anyagcsere-folyamatokat. Emellett ha a cukros italokat vízre cseréljük, azzal is a fogyást támogatjuk.

a víz segíti az emésztést, az étel áthaladását a bélrendszeren, valamint az anyagcsere-folyamatokat. Emellett ha a cukros italokat vízre cseréljük, azzal is a fogyást támogatjuk. Vese- és húgyúti egészség: a megfelelő folyadékbevitel segítheti a vizeletkiválasztást, ezáltal csökkenthetjük a vesekő vagy húgyúti fertőzések kialakulásának kockázatát.

a megfelelő folyadékbevitel segítheti a vizeletkiválasztást, ezáltal csökkenthetjük a vesekő vagy húgyúti fertőzések kialakulásának kockázatát. Bőr és ízületek: a hidratáltság támogatja a bőr rugalmasságát és frissességét, míg az ízületekben a víz hozzájárul a porcok megfelelő „kenéséhez”.

a hidratáltság támogatja a bőr rugalmasságát és frissességét, míg az ízületekben a víz hozzájárul a porcok megfelelő „kenéséhez”. Hőszabályozás, keringés: a víz segít fenntartani a testhőmérsékletet, és támogatja a keringést, így a tápanyagok, illetve az oxigén szállítását.

Bár sokan hiszik, hogy minél több, annál jobb, az extrém mennyiség (több liter víz nagyon rövid idő alatt) ártalmas lehet. Ilyenkor ugyanis a szervezet nem tud elég gyorsan megszabadulni a feleslegtől – állítja a hazipatika.com.