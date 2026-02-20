Hatvan éves lett Cindy Crawford

Ha a szupermodell szót halljuk, szinte biztos, hogy az elsők között jut eszünkbe Cindy Crawford neve. Nem csupán sikeres modell volt, hanem egy korszak meghatározó divatikonja is, akinek jellegzetes szépségjegye és magabiztos fellépése generációk számára vált emblematikussá. Szinte hihetetlen, de Cindy Crawford ma ünnepli 60. születésnapját.

Cindy Crawford az 1980-as és 1990-es évek legendás szupermodell-nemzedékének tagjaként a világ legrangosabb magazinjainak címlapján szerepelt, és a kifutók mellett reklámkampányokban is meghatározó arccá vált. Jelenleg is aktív, inspiráló személyiség, aki bizonyítja: a stílus és a karizma valóban kortalan.

Cindy Crawfordra a többi ikonnal együtt emlékezünk

Cindy Crawford a klasszikus szupermodell-korszak meghatározó alakja volt, együtt emlegették többek között Naomi Campbell-lel és Claudia Schifferrel. Karrierje során a világ legnagyobb divatmagazinjainak címlapján szerepelt, és számos luxusmárka kampányának arca volt.

A modell nemcsak a kifutókon, hanem üzletasszonyként is sikeresnek bizonyult: saját szépségápolási márkát épített fel, miközben családjára is nagy hangsúlyt fektetett. Két gyermeke közül lánya, Kaia Gerber szintén a divatvilágban ért el komoly sikereket.

Szinte semmit sem változott: így maradt bombaformában 60 évesen Cindy Crawford

Cindy Crawford nem titkolja, hogy a formája és kisugárzása mögött tudatos döntések állnak: szerinte a szépség nem pusztán a bőrápolási termékeken múlik, hanem az életmódon, a mentális egyensúlyon és a következetességen - írta meg az Origo.