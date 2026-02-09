Új védjegyet jegyzett be a Prada

Új fordulatot vett a luxusipar egyik legismertebb márkájának története Oroszországban. Az olasz Prada bejegyzett egy vadonatúj védjegyet Luna Rossa néven az orosz szellemi tulajdonjogi hatóságnál. A Prada tradicionális üzletei már évekkel ezelőtt bezártak.

Luna Rossa néven a Prada bejegyzett egy új védjegyet Oroszországban.

Ez a regisztráció lehetővé teszi, hogy az olasz divatcég kizárólagosan forgalmazzon parfümöket és szépségápolási termékeket az országban, egészen 2035‑ig.

A szakértők szerint ez nem feltétlenül boltnyitást jelent, sokkal inkább jogi lépés a márka védelmére: így mások nem használhatják jogosulatlanul a nevét vagy logóját.

Egyébként nem egyedülálló esetről van szó: más neves luxusmárkák, mint a Louis Vuitton vagy a Rolex is új védjegyeket jegyeztek be Oroszországban az utóbbi hónapokban – írja az Origo.

Nőtt a Prada forgalma tavaly

Érdekesség, hogy a Prada helyi leányvállalatának bevétele jelentősen visszaesett 2021 óta: a 6,9 milliárd rubeles (28,7 milliárd forint) forgalom mintegy 1 milliárdra (4,16 milliárd Ft) zuhant. Ugyanakkor egyes források szerint 2025‑ben az oroszországi eladások 65 %-kal nőttek bizonyos termék‑csatornákon keresztül – például online értékesítés vagy harmadik fél partnerek révén. Az olasz világmárka, a Prada tradicionális üzletei ugyanis már évekkel ezelőtt bezártak.

A Pradáé lett a Versace

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy gigantikus összegért, 1,25 milliárd euróért vásárolja fel a Prada a Versacét. Ezzel áprilisban lezárultak a hónapok óta tartó találgatások a két nagy olasz divatház egyesüléséről.