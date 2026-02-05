2026. február 6., péntek

Bűnügy

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy fiatalkorút

Miskolci Törvényszék nem kegyelmezett

MH/ MTI
 2026. február 5. csütörtök. 23:34
Gyermekpornográfia minősített esete miatt egy év hat hónap, végrehajtásában két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy fiatalkorút – tájékoztatta a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-t.

Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy fiatalkorút
Képünk illusztráció
Fotó: AFP/dpa Picture-Alliance/DPA/Marcus Brandt

A fiatalkorú különböző közösségimédia-felületeken olyan pornográf tartalmú felvételeket szerzett meg, tárolt, illetve továbbított más felhasználóknak, amelyek mindegyike 18. életévét be nem töltött, esetenként 12 évesnél fiatalabb személyeket ábrázolt.

A bíróság végleges hatállyal eltiltotta a vádlottat bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna – tartalmazza a közlemény.

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az ítélet jogerős – írta a törvényszék.

