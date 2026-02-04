Bűnügy
Tanárját szúrta le egy diák Franciaországban
Életveszélyes állapotban kórházba szállították
A támadás délután 2 óra körül történt, amikor a tinédzser három-négy késszúrást ejtett a tanárnőn. A fiút a helyszínen őrizetbe vették, gyilkossági kísérlet miatt indult ellene eljárás.
A touloni ügyész, Raphaël Balland jelezte, hogy a támadásnak nincs vallási vagy politikai indítéka.
Édouard Geffray oktatási miniszter bejelentette, hogy a helyszínre utazik. A tárcavezető együttérzését fejezte ki az áldozattal, a családjával és az egész oktatási közösséggel.
A dél-franciaországi Var megye prefektusa, Simon Babre is közölte, hogy ellátogat az intézménybe.
„A köztársasági elnököt folyamatosan tájékoztatják a tanárnő egészségi állapotáról és a helyzet alakulásáról” – közölte a francia elnöki hivatal az AFP hírügynökséggel.