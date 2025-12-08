Kiderült mi okozta a Morrison’s 2-ben leütött fiatalember halálát

A halál oka az egyes számú csigolya sérülése és az agy vérellátását biztosító ér megszakadása volt – részletezi a Magyar Nemzet.

Megszólalt a Morrison’s 2-ben meghalt 25 éves fiatalember családjának jogi képviselője, miután lezárult a halottszemle, és a dokumentumokat a halott férfi családtagjai megkapták. A hivatalos álláspont az, hogy a férfi nem attól halt meg, hogy az ütéstől az orrnyerge felcsúszott a homloklebenybe vagy beütötte a fejét a betonba, hanem attól, hogy az egyes számú csigolya eltört és a nyúlványában megszakadt az agynak a vérellátását biztosító ér – részletezte a portálnak a jogi képviselő. Elmagyarázta azt is, hogy ez egy „ostorcsapás” jellegű sérülés, amelynek az az oka, hogy a feje valakinek hirtelen nagyon előre- vagy hátracsuklik.

Korábban a Magyar Hírlap is beszámolt arról, hogy november 29-én éjszaka egy fiatal férfi életét vesztette a Morrison’s 2 nevű szórakozóhelyen, az első hírek szerint az áldozatot egyszer ütötték meg, utóbb kiderült, hogy az elkövető kétszer ütött. A vád eleinte halált okozó testi sértés volt, utóbb azonban azt emberölésre változtatta az ügyészség.