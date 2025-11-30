2025. december 7., vasárnap

Bűnügy

MH/MTI
 2025. november 30. vasárnap. 10:36
Meghalt a kórházban egy férfi, akit egy fővárosi, V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak szombat éjjel – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a police.hu oldalon vasárnapra virradóra.

Meghalt a kórházban egy férfi, akit egy szórakozóhelyen bántalmaztak
Képünk illusztráció
Fotó: MH-archív/Purger Tamás

Azt írták, hogy a helyszínen elfogtak egy 28 éves férfit. A BRFK-ra éjjel fél 11 után érkezett bejelentés arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak valakit. A kiérkező rendőrök megkezdték a fiatal férfi újraélesztését. A mentőszolgálat munkatársai átvették a folyamatot, és kórházba vitték a bántalmazottat, ott azonban az orvosi segítségnyújtás ellenére elhunyt.

A rendőrség halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, a feltételezett elkövető elszámoltatása és a körülmények tisztázása folyamatban van.

