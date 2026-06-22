Britney Spears rejtélyes üzenettel tér vissza kórházi tartózkodása után

Az eltűnt ruhákról és ékszerekről, valamint traumatikus élményekről szóló rejtélyes Instagram-bejegyzésekkel a popikon ismét aggodalmat kelt.

Britney Spears ismét címlapokra kerül szokatlan közösségi média bejegyzésekkel. Miután az énekesnő nemrégiben felháborodást keltett letartóztatásával és az azt követő elvonókúrával, legújabb Instagram-bejegyzései számos kérdést vetnek fel. Egy különösen hosszú és nehezen érthető szöveg táplálja a találgatásokat a rajongók körében. Britney Spears letartóztatása és önkéntes elvonókúrája 2026 márciusának elején Britney Spearst a kaliforniai Ventura megyei autópálya-rendőrség megállította. Ezt a kiszámíthatatlan vezetésről szóló jelentések előzték meg. A tesztek arra utaltak, hogy a 44 éves nő alkohol vagy drogok hatása alatt vezethetett. Egy rövid őrizetbe vétel után az énekesnő önként jelentkezett elvonókúrára. Ott kijelentette, hogy a mentális egészségén szeretne dolgozni, és újrakezdeni. Sok rajongó abban reménykedett, hogy ez csökkenti az Instagram-profilján található zavaró videók számát is, amelyekről korábban sok vita folyt.

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Britney Spears új Instagram-videói felháborodást keltettek De most úgy tűnik, a popikon ismét aggodalomra ad okot. Egy nemrégiben készült videóban Britney Spears ukulelével pózol, miközben a kamerába néz. A klip eleinte viszonylag ártalmatlannak tűnik, és az énekesnő számos korábbi bejegyzésére emlékeztet. Azonban egy másik bejegyzés, amelyben Spears több fotót mutat magáról különböző ruhákban, lényegesen nagyobb figyelmet kapott. Maguk a képek eleinte jellegtelennek tűnnek. A hozzá tartozó képaláírás azonban irritációt okoz. Britney Spears eltűnt ékszerekről és ruhákról beszél

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A hosszú szövegben az énekesnő arról számol be, hogy három évvel ezelőtt eltűnt a kabátja, az ékszerei és ruhatárának egy része. Az esemény mélyen érzelmileg és fizikailag is megviselte. Akkor tehetetlennek érezte magát, és a következmények a mai napig sújtják. Spears azt is elmagyarázta, hogy azóta tudatosan lázadóbb imázst öltött magára az Instagramon, és esetleg „olcsónak” vagy „titokban dühösnek” tűnt. Ugyanakkor megkérdőjelezte, hogy kijelentéseit „őrültségnek” fogják-e tekinteni, vagy az a személy, aki betört a házába és ellopott egy nagy összegű pénzt, pontosan tudta, hogy mit fognak kiváltani belőle. A rajongók találgatják Britney Spears rejtélyes kijelentései jelentését. Bár Britney Spears letiltotta a bejegyzéshez fűzött hozzászólásokat, az nagy figyelmet kapott. Több ezer felhasználó kedvelte, és több mint 1200-szor osztották meg. Bejegyzésében az énekesnő eltűnt ruhákat, ékszereket és egy házába bejutott személyt említ. Azonban továbbra sem világos, hogy melyik incidensre utal Spears. Ugyanakkor az énekesnő megpróbálhatja megmagyarázni, hogy miért hívta fel magára a figyelmet az elmúlt években újra és újra szokatlan videókkal és olykor rejtélyes Instagram-bejegyzésekkel - írja a news.de.