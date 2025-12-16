100 éves lett a Mary Poppins sztárja

A színészóriás december 13-án ünnepelte 100. születésnapját. Dick van Dyke egy interjúban beszélt a hosszú élet titkáról, és jövőbeli terveiről.

Dick Van Dyke december 13-án töltötte be a 100. életévét. A legendás színész nemcsak pályafutásáról, hanem hosszú élete titkairól is őszintén mesélt egy friss interjúban. Az Emmy-, Grammy- és Tony-díjas művész Chris Connellynek beszélt mérföldkőnek számító születésnapjáról és új könyvéről, amelyben saját tapasztalataira építve ad tanácsokat a hosszú, aktív élethez – írja a life.hu.

A beszélgetés Van Dyke malibui otthonában zajlott, felesége, Arlene Silver társaságában. A színész derűsen idézte fel, hogy karrierje során gyakran alakított idős karaktereket, akik többnyire mogorvák és zsémbesek voltak. A színész nevetve megjegyezte, hogy a valóságban ez egyáltalán nem így van, és hozzátette: nem ismer más százéveseket, így csak a saját tapasztalatairól tud beszélni.

Van Dyke elmondása szerint rendkívül szerencsésnek érzi magát, mert nincsenek fájdalmai. Hetente háromszor jár edzőterembe, feleségét pedig egészségőrültnek nevezte, aki nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen jó formában maradt. Úgy véli, a rendszeres mozgás mentette meg a fájdalmaktól, és ezt mindenkinek jó szívvel ajánlja.

Az interjú során szóba került új könyve is, amely 100 szabály a 100 évig éléshez címmel novemberben jelent meg. Van Dyke elmondta, azért írta meg, mert még volt néhány gondolata, amelyet szeretett volna megosztani, és úgy érezte, ideje átadni valamennyit abból a bölcsességből, amit élete során összegyűjtött, különösen a fiatalabb generációknak.

Dick van Dyke pályafutása több generáción és műfajon ível át. Világszerte ismertté az 1964-es Mary Poppins című film tette, amelyben Julie Andrews oldalán énekelte el a mára ikonikussá vált dalt. A színész felidézte színházi kezdeteit is: mindössze ötéves volt, amikor egy középnyugati karácsonyi ünnepségen a kis Jézust alakította, és akaratlanul is megnevettette a közönséget.

Van Dyke a nehezebb időszakokat is érintette, köztük alkoholproblémáit. Elmondása szerint sokan keresték meg emiatt, akik hasonló gondokkal küzdöttek, és hálásak voltak azért, hogy felvállalta ezt a témát.

A színész szerint a százéves kor elérésének is megvannak a maga kihívásai. Hiányzik neki a mozgás szabadsága, időnként izomfájdalmai vannak, és bár a tánc már nem megy úgy, mint régen, továbbra is próbálkozik vele.

Feleségével 2012-ben kötött házasságot, hangsúlyozva, hogy Silver segített megőriznie fiatalságát. Mint mondta, energiát, humort és folyamatos támogatást kap tőle.

Bár a 100 év önmagában is rendkívüli teljesítménynek számít, Dick Van Dyke szerint ez még nem a végállomás. Úgy fogalmazott: a legviccesebb az egészben, hogy a száz év nem elég, az ember szeretne tovább élni – és ő pontosan ezt tervezi.