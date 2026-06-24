Azonnali hatállyal felmondták a Lounge Csoporttal kötött szerződéseket

A Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. (NRÜ) kedden azonnali hatállyal felmondta a Lounge Event Kft.-vel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel kötött vállalkozási keretszerződéseit.

A döntést az érintett vállalkozások működésével kapcsolatban az elmúlt időszakban ismertté vált negatív körülmények, valamint a szerződések teljesíthetőségével összefüggésben felmerült súlyos kockázatok indokolták – közölte a Belügyminisztérium (BM) szerdán az MTI-vel. A közlemény szerint ahogy a sajtóhírekben is megjelent, a Lounge Csoport vállalkozásainak bankszámlái rendőrségi és adóhatósági intézkedések következtében zárolás, illetve végrehajtás alá kerültek. A sajtóhírekben megjelent továbbá, hogy a korábban kifizetett jelentős összegű előlegek ellenére az alvállalkozók és a munkavállalók felé nem fizettek – tették hozzá.

HIRDETÉS

A BM szerint a helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cégcsoport tulajdonosa nyilvános nyilatkozatában maga is reális lehetőségként beszélt a felszámolási eljárás megindulásáról. Hangsúlyozták, hogy állami tulajdonú vállalatként az NRÜ elsődleges feladata az állami és nemzetközi rendezvények biztonságos megvalósítása, valamint a közpénzek védelme és a rá bízott források felelős felhasználása. Az NRÜ és az NRÜ-t felügyelő BM a kialakult helyzetben nem látta biztosítottnak a keretszerződések biztonságos teljesítését, ezért a közpénzek védelme érdekében a keretszerződések azonnali megszüntetése mellett döntött – tették hozzá.

HIRDETÉS