Orbán Viktor: világszínvonalú, roham léptekben fejlődő repteret építünk

Orbán Viktor miniszterelnök (j), Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, Balázs Klári és Korda György előadóművészek, Francois Berisot, a Budapest Airport vezérigazgatója és Nicolas Notebaert, a VINCI Concessions vezérigazgatója, a VINCI Airports elnöke (b-j) a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új épületkomplexumának ünnepélyes alapkőletételén 2026. február 20-án

Sok üzletet kötöttem már a magyar kormány nevében, de az volt a legnagyobb megállapodás, amit a Vincivel kötöttem, melynek köszönhetően az állam visszavette az ország legnagyobb repülőterét – jelentette ki a miniszterelnök a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, az új terminál alapkőletételi ünnepségén.

Orbán Viktor köszöntötte a francia vendégeket, akikre szerinte nem egyszerűen befektetőkként tekintünk, hanem befogadtuk őket.

Hivatalos beszéde előtt azt is elmondta, hogy fontosak a befektetési tervek, de a mindennapi munkán múlik a minőség: „nekünk vannak a világ legjobbjai között jegyzett munkásaink”, legyen szó reptérről vagy autógyártásról. Hozzátette: a megállapodással sikerült elkerülni azt a csapdát, hogy olyasmivel foglalkozzunk, amihez nem értünk, vagyis a repülőtér üzemeltetését, úgy, hogy értékei megmaradjanak és gyarapodjanak.

A reptér sikere az itt dolgozók munkáján múlik – hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor felidézte: sűrű hete volt. Megalapította Korda Györggyel az ulti DPK-t, tegnap Donald Trumppal a Béketanácsot, ma pedig a reptér harmadik termináljának alapkövét teszik le.

„Ma itt megalapítjuk a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér harmadik terminálját” – jelentette be. A kormányfő azt mondta, meredeken emelkedik az érkező turisták száma, ezért félő volt, hogy a reptér lesz a szűk keresztmetszet, ami gátat szab a fejlődésnek.

A reptér szerinte jövedelmező üzlet, 331 milliós bevétele tavaly a negyedével volt több, mint tervezték. 2020 óta másfélszeresére nőtt a Magyarországra érkező turisták száma, a nálunk elköltött pénz mennyisége 2024-ben rekordot döntött. Így a beruházás a vártnál 2 évvel hamarabb térülhet meg.

Orbán Viktor emlékeztetett: nem volt olyan rég, hogy a korábbi kormány eladta az ország aranytojást tojó tyúkját, a repteret. Ráadásul egy olyan külföldi befektetőcsoportnak, amely a rövid távú nyereséget tartotta legfontosabb céljának.

„Mi, magyarok azonban egy világszínvonalú és rohamléptékben fejlődő repteret akarunk magunknak. Találkozási ponttá akarjuk tenni Magyarországot” – jelentette ki a miniszterelnök.

A mostani beruházás 1 milliárd euróba kerül, és a tervek szerint az évtized végére évente 25 millió utas fordul majd meg a reptéren. A kormányfő beszélt arról is, hogy koncessziót írtak ki a Nyugati pályaudvarral összekötő vasút megépítésére.

Majd úgy folytatta: a régió legfontosabb kereskedelmi és turisztikai központjává válhatunk az évtized végére, ha minden a tervek szerint halad.

Kiemelte: ugyanakkor, hogy a legnagyobb veszélyt a háború jelenti, ami blokkolja a gazdaságot és itt van a szomszédságban. Ezért nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk. Fontosnak nevezte, hogy minden magyar állampolgár jól meggondolja, hogyan akarja folytatni az életet április után.

„Amíg nemzeti kormány van, addig a reptér és jó néhány stratégiai befektetés magyar kézben lesz és a magyar embereknek termel hasznot. Ez a járat Budapestről indul, és nem kér átszállást Brüsszelben” – fogalmazott a kormányfő.

Orbán Viktor beszédét követően összeállították az időkapszulát, amelybe a kormányfő a Nemzeti Sport újság mai kiadását, a Korda házaspár pedig A reptér című dal szövegének leiratát és kottáját helyezte. A kapszulában helyet kapott továbbá a fejlesztés emléklapja és az első e-mail is, amit az üzemeltetőnek küldtek. A kapszulát az ünnepélyes alapkőletételen, az alapkő alatt helyezték el.

A Budapest Airport által közölt tervek szerint 2028 végéig egy kétszer háromsávos új közutat alakítanak ki a meglévő nyomvonal korszerűsítésével. 2035-re pedig új vasútvonal épülhet, és párhuzamosan elkészülhet a most elindított ferihegyi 3-as terminál is.

A megvalósítás sorrendjében először a repülőtér közúti megközelíthetőségét fejlesztik: az Üllői út külső szakasza és a légikikötő közötti 12 kilométer hosszú, kétszer háromsávos gyorsforgalmi út, valamint a kapcsolódó beruházások mintegy 200 milliárd forintból készülhetnek el 2028 végére. Az év végén még zajlott a kiviteli tervek véglegesítése, az engedélyek megszerzését pedig 2026 első felére valószínűsítik. Ezt követően körülbelül két évig tarthat az építkezés.