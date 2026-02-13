2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Több ezren vettek részt a XXVI. Doni Hősök Emléktúrán

Tisztelgés a hősök előtt

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 21:16
Megosztás

A XXVI. Doni Hősök Emléktúrán összesen 3624 ember vett részt, köztük 918 diák, katonai képzéssben tanuló kadét, illetve valamely civil társadalmi szervezet tagja volt - mondta Drót László dandártábornok pénteken Bajnán, a rendezvényt lezáró megemlékezésen.

Több ezren vettek részt a XXVI. Doni Hősök Emléktúrán
Hagyományőrzők a Magyar királyi honvédség egyik zászlójával
Fotó: MH archív/Leéb Ádám

A Magyar Honvédség Területvédelmi és Hadkiegészítő Parancsnokság parancsnoka hozzátette, a rendezvénysorozat keretében a 21 területvédelmi zászlóaljparancsnokság szervezte a megemlékező meneteket, melynek során koszorúkat helyztek el a hősi emlékműveknél. A magyar katonai múlt egyik legfájdalmasabb emléke, hogy 1943 januárjának leghidegebb napján, január 12-én megindult a Vörös Hadsereg támadása a Don-kanyarnál. Szétesett a második magyar hadsereg és százezernél is több magyar katona veszett oda - emlékeztetett Drót László.

A téli időjárás viszontagságai, az embert próbáló kilométerek és a közösen átélt megemlékezések erősítették az összetartozás érzését, és emlékeztettek bennünket arra, hogy a haza szolgálatában megsebesült, eltűnt vagy hosszú szenvedés után hazatért katonák örök tiszteletet és megbecsülést érdemelnek - hangsúlyozta a dandártábornok.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink

Néma főhajtás

Néma főhajtás

ĀDon-kanyar. Röviden csak ekképp rögzült a köztudatban mindaz, ami 1942–1943-ban az akkori Szovjetunió elfoglalt területén a Magyar Királyi Honvédség ott harcoló sereg- és csapattesteivel történt

A Don-kanyar álmítoszai

ĀÉn a szeptemberi háborúbefejezést csak egy szép álomnak gondolom, amit vagy kimondott Kállay, vagy nem, de bennünk élt! A világpolitikában nem voltunk annyira járatosak, hogy ezt a lehetetlen álmot ne higgyük el! – emlékezett vissza kecskeméti búcsúztat