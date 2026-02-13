2026. február 13., péntek

Előd

EUR 378.43 Ft
USD 319.05 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Belföld

Bővül a kerékpározási lehetőség Magyarországon

A kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást

MH/MTI
 2026. február 13. péntek. 18:16
Megosztás

A kormány már 228 bringapark létrehozására adott támogatást, ebből mintegy 160 el is készült – mondta az aktív Magyarországért felelős államtitkár pénteken Mezőkövesden, a város új pumpapályájának átadásán.

Bővül a kerékpározási lehetőség Magyarországon
Az idei támogatásoknak köszönhetően lesz új bringapark nagyobb városokban
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Michael Reichel

Révész Máriusz ismertette: az idei évre kiírt pályázat keretében újabb 42 kerékpáros park kialakítását támogatják.

Hangsúlyozta, a kormány kiemelten kezeli az aktív életmód feltételeinek javítását, mert fontos, hogy az emberek odafigyeljenek az egészségükre.

Megjegyezte, mire a 228 sportpálya elkészül, a beruházások összértéke meghaladja a 10 milliárd forintot.

Tapasztalatai szerint a hasonló pályákat inkább gyerekek használják, a felnőttekben „van egy kis félelem” azokkal kapcsolatban – mondta.

Kiemelte, a kormány számára kiemelt célcsoportot jelentenek a gyerekek, hiszen – mint mondta – ma sokkal rosszabb egészségi állapotban vannak, mint 10-20 vagy 30 évvel ezelőtt. Elmondta, a gyermekek körüli világ megváltozott és sokkal több időt töltenek a képernyők előtt, mint a szabadban.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink