Évtizedes csúcson a magyar szabadalmi bejelentések száma

Évtizedes csúcson van a magyar szabadalmi bejelentések száma: 2025-ben 533 szabadalmi bejelentést tettek a magyar innovátorok - közölte Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter a Facebook-oldalán szombaton.

A miniszter a videóban arról beszélt, hogy az elmúlt évi magyar szabadalmi bejelentések száma 40 százalékkal meghaladta a két évvel korábbit.

„Külön öröm számomra, hogy az egyetemek és a megújult magyar kutatási hálózat szabadalmi aktivitása tovább erősödött” - fogalmazott, hozzátéve, hogy tavaly már 164 szabadalmi bejelentést tettek, több mint háromszor annyit, mint három évvel korábban.

Mint mondta, ez jól bizonyítja azt, hogy az egyetemek és a kutatóintézetek teljesítményalapú megújítása sikeres. Egyre több innováció születik - tette hozzá.

Azon dolgozunk, hogy ezek a szabadalmak ne maradjanak a fiókokban, és minél többől jöjjön létre sikeres magyar technológia, „hiszen Magyarország 2030-ra az Európai Unió 10 leginnovatívabb országának egyike lesz” - mondta Hankó Balázs.