A bűn nem ér véget az ítélettel

Több mint 43 ezer embernek tudtak segíteni az Áldozatsegítő Központok rendszerének munkatársai tavaly – mondta az igazságügyi miniszter pénteken az Ózdi Rendőrkapitányságon, ahol egy áldozatsegítő pont átadásán vett részt.

Tuzson Bence a segítség bővülését kiemelve hozzátette, két évvel ezelőtt mintegy 31 ezer embert ért el a támogatás ezen a rendszeren keresztül. Kiemelte, a segítséget akkor is folyamatosan növelni kell az emberek számára, ha tízéves távlatban jelentősen csökkent a bűncselekmények száma.

A miniszter úgy fogalmazott: bűn nem maradhat büntetlenül, de áldozat sem maradhat segítség nélkül. Mint mondta, az áldozatoknak nyújtott segítségnek nemcsak a gyakorlatban, hanem a jogalkotásban is meg kell jelennie, ezért kormány több olyan jogszabályt is hozott már, amely az bűncselekmények elszenvedőire koncentrál.

Ismertette, ha valakit bűncselekmény ér és az elkövetőt elítélik, akkor annak feltételes szabadlábra engedése előtt a hatóságoknak meg kell hallgatnia az áldozatot és figyelembe kell venniük a véleményét.

Tuzson Bence az online csalások gyakoriságára is kitért és kiemelte, az országvezetés három nagy törvénycsomagot alkotott meg, amelyben együttműködést teremtett és „büntetőjogi eljárásjogi cselekményeket” telepítettek át a bankokra. Hangsúlyozta, hogy a pénzintézeteknek immár joguk és kötelességük jelzéseket adni és bizonyos átutalásokat megállítani.

Hozzátette, az első ilyen törvénycsomag több mint egy évvel ezelőtti elfogadása óta már 3,5 milliárd forintot sikerült megállítani és visszajuttatni az embereknek. Ezt óriási eredménynek nevezte és megjegyezte, ezt Európában először a magyarok tudták megcsinálni.

A miniszter úgy fogalmazott, az ózdi Áldozatsegítő Pont átadása azért is nagy lépés, mert így a rendszer egy lépéssel közelebb került ahhoz, hogy elérje az országos lefedettséget. Szerinte az Áldozatsegítő Központok rendszerében dolgozók munkája más mint a többi, hiszen – mint mondta – minden áldozat segítését ugyanolyan erővel, lelkesedéssel és elhivatottsággal kell végezni.

Úgy fogalmazott, ezért erre nem lehet felkészülni és nem lehet megtanulni, „ehhez ilyennek kell lenni”, olyannak aki segíteni akar másoknak. Hozzátette, az olyan partnerek, mint a civil szervezetek és a rendőrség nélkül az áldozatok nem kaphatnák meg a segítséget.

Király Nóra, az Áldozatsegítő Központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos ismertette: a rendszernek a segítségnyújtás mellett prevenciós feladata is van. Kiemelte, hogy minden magyar embernek tudnia kell, hogyha bajba kerül, akkor rendelkezésére áll a segítség.

Hangsúlyozta, a kormány senkit nem hagy a bajban, ezért kezdték el építeni az áldozatsegítő rendszert, amelyben jelenleg már 19 Áldozatsegítő Központ működik. Hozzátette, egy hónap múlva nyílik meg az utolsó ilyen központ Szekszárdon, így elérik az országos lefedettséget.

Elmondta, a központok mellett az ózdival együtt már 5 Áldozatsegítő Pont működik Magyarországon, melyeknek szerinte szintén nagy szerepe van az áldozatsegítésben. Közölte, az áldozatsegítő rendszerben pszichológiai, jogi és akár pénzügyi segítségnyújtás is igényelhető.

Csuzda Gábor fideszes országgyűlési képviselő többek között arról beszélt, hogy a vármegyében Ózd a második olyan helyszín, ahol rendelkezésre állnak az áldozatsegítő rendszer szolgáltatásai. Szerinte a segítőpont megnyitása hozzájárul majd a város biztonságérzetének javulásához is és segíteni fogja a bajba jutott embereket.

Menyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója köszöntőjében egyebek mellett elmondta, hogy míg 2020-ban mintegy 76 segítségnyújtásra vonatkozó kérelmet nyújtottak be, 2025-re ez a szám már elérte az ezret. Megjegyezte, az áldozatokat pénzügyi segítségben részesítették és ezzel a vármegye is hozzá tudott járulni a segítségnyújtó munkához.

Bátai László rendőralezredes, az Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztályának vezetője elmondta, a bűncselekmények elszenvedőinek egy olyan támaszra van szükségük, amely nemcsak jogi vagy anyagi, hanem lelki segítséget is nyújt. Örömét fejezte ki azért, hogy az Áldozatsegítő Pontnak az ózdi rendőrség adhat helységet és kiemelte: a magyar rendőrségnek nemcsak a bűnmegelőzés,-felderítés és –üldözés a felderítés a feladata, hanem az áldozatvédelem és –segítés is.