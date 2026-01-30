Támogatjuk a német közösségi ház felújítását Bonyhádon

Hetvenmillió forintal támogatja a bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat közösségi házának első ütemű felújítását a Miniszterelnökség - jelentette be az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön Bonyhádon.

Soltész Miklós a városházán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, Tolna és Baranya vármegye nemzetiségei nagyszerű munkát végeznek a kultúra, a nyelv, a közösség megőrzésében az egyházak, az iskolákon, tánccsoportokon keresztül. A bonyhádi nemzetiségi támogatások közül kiemelte a 2022-ben felavatott elűzetési emlékművet, amelynek idén regionális üzenete van, a magyarországi németek elűzetésének 80. évfordulóján.

„Nem mindegy mit üzenünk a múltból a jelenbe, mit üzenünk a fiataloknak és azoknak a döntéshozóknak, akik dönthetnek háború és béke mellett, békesség és folyamatos torzsalkodás mellett. Egy ilyen emlékmű arra biztat minket, hogy a békességet keressük” - fogalmazott.