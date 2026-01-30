2026. január 30., péntek

Belföld

Támogatjuk a német közösségi ház felújítását Bonyhádon

MH/MTI
 2026. január 30. péntek. 0:37
Frissítve: 2026. január 30. 0:46
Hetvenmillió forintal támogatja a bonyhádi német nemzetiségi önkormányzat közösségi házának első ütemű felújítását a Miniszterelnökség - jelentette be az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár csütörtökön Bonyhádon.

Támogatjuk a német közösségi ház felújítását Bonyhádon
Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár
Fotó: Facebook/Soltész Miklós

Soltész Miklós a városházán tartott sajtótájékoztatón azt mondta, Tolna és Baranya vármegye nemzetiségei nagyszerű munkát végeznek a kultúra, a nyelv, a közösség megőrzésében az egyházak, az iskolákon, tánccsoportokon keresztül. A bonyhádi nemzetiségi támogatások közül kiemelte a 2022-ben felavatott elűzetési emlékművet, amelynek idén regionális üzenete van, a magyarországi németek elűzetésének 80. évfordulóján.

„Nem mindegy mit üzenünk a múltból a jelenbe, mit üzenünk a fiataloknak és azoknak a döntéshozóknak, akik dönthetnek háború és béke mellett, békesség és folyamatos torzsalkodás mellett. Egy ilyen emlékmű arra biztat minket, hogy a békességet keressük” - fogalmazott.

