Javulnak az esti átszállási lehetőségek a repülőtéri buszjárat vonalán

Módosul vasárnaptól a 200E járat esti menetrendje azokon a napokon, amikor a metró rövidebb üzemidővel közlekedik, és az utolsó három járat betér a Kőbánya-Kispest csomópontban lévő buszállomásra - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A BKK sűríti a Liszt Ferenc repülőtér és a belváros között közlekedő 100E Repülőtéri Expresszt és a 200E buszjáratot is

A közlemény alapján vasárnaptól egyszerűbb lesz az éjszakai hazajutás, hiszen vasárnaptól csütörtökig, azokon a napokon, amikor a metró rövidebb üzemidővel, éjfélig közlekedik, a 200E autóbusz Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről - a 23.28-kor, 23.38-kor és 23.48-kor - induló utolsó három járata a Határ út végállomás irányában betér a Kőbánya-Kispest csomópontban lévő buszállomásra.

Ennek köszönhetően a reptérről érkező utasok jelentősebb gyaloglás nélkül, a felüljárót mellőzve, könnyen átszállhatnak azokra az esti buszjáratokra, amelyek a belváros és a külső kerületek felé indulnak, így utazásuk kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá válik - írták.