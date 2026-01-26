Elkészült a nemzeti petíció nyomtatványa és ezen a héten indul a postázás. Arra biztatok mindenkit, hogy üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk – mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára hétfőn közzétett Facebook-videójában.

Hidvéghi Balázs hozzátette: „mi, magyarok nem akarjuk fizetni a háborút, nem akarjuk fizetni Ukrajna működését a következő tíz éven keresztül, vagy még ki tudja, meddig, és nem akarunk magasabb rezsit fizetni a háború miatt”. A petícióban erre a három ügyre lehet nemet mondani – jegyezte meg.

Mint mondta, „Brüsszel féktelenül önti az európaiak pénzét Ukrajnába és a háborúra” úgy, hogy erről nem kérdezték meg az embereket, így az európai emberek „nem mondhatták el, hogy akarják-e, hogy Európa belépjen ebbe a háborúba, és akarják-e vajon fizetni ennek a költségeit”.

„A brüsszeli elit megállás nélkül zengi a „háborúzunk” és a „fizessünk” jelszavakat. A brüsszeli bizottság elnöke, Ursula von der Leyen naponta arról beszél, hogy Európának harcolnia kell, Manfred Weber meg arról, hogy bármibe is kerül, és bármennyi ideig is tart, pénzelni kell Ukrajnát” – emelte ki.

Hidvéghi Balázs szólt arról is, „170 milliárd euró, azaz 70 ezer milliárd forint már elment”, és most Ukrajna újabb követeléseit is ki akarják fizettetni az európaiakkal, „800 milliárd eurót akarnak behajtani a tagállamoktól csak az ukrán állam működtetésére, és további 700 milliárdot háborús kiadásokra”. Megjegyezte: Brüsszel ezt a pénzt „egy engedelmes brüsszeli bábkormánnyal megszorításokból, adóemelésekből és a rezsicsökkentés eltörléséből” akarja behajtani.

„Ennek megálljt kell parancsolnunk! Arra biztatok mindenkit, hogy csatlakozzon a nemzeti petícióhoz, és üzenjünk Brüsszelnek, hogy nem fizetünk!” – fogalmazott a parlamenti államtitkár.