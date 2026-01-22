Jogszabályellenes a fiktív számokon alapuló fővárosi költségvetés

Az Alkotmánybíróság másodszor is kimondta, hogy nem alaptörvény-ellenes a szolidaritási hozzájárulás. Ami viszont jogszabályellenes, az a fiktív számokon alapuló fővárosi költségvetés - közölte Budapest Főváros Kormányhivatalának vezetője szerdán a Facebook-oldalán.

Sára Botond a bejegyzéshez készített videóban emlékeztetett arra: az Alkotmánybíróság ismételten megerősítette, hogy a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos jogszabályok nem alaptörvény-ellenesek. Hozzátette: ebből következik, hogy „a tavalyi évben, így az idei évben is a fővárosi költségvetés az, ami jogszabályellenes”. Azt mondta, a fővárosi költségvetés azért jogszabályellenes, mert tartalmaz mintegy 100 milliárd forint olyan bevételt - ez nagyjából a teljes költségvetés egynegyede -, „amit Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza Párt onnan remél, hogy majd bíróságok megítélik a szolidaritási hozzájárulás visszafizetését”.

„De az alkotmánybírósági döntésből is az következik, hogy ez soha nem fog bekövetkezni. Magyarul, van egy nagy hiány a fővárosi költségvetésben, és ez így jogszabályellenes” - foglalta össze a főispán. Sára Botond hozzátette: „Karácsony Gergely és az őt támogató Tisza Párt tovább hergeli a budapestieket, ami a törvénytelen állapot mellett kiszámíthatatlanságot, bizonytalanságot, csődközeli helyzetet és működésképtelen várost eredményez”.

„Mi pedig abban vagyunk konzekvensek, és azért küzdünk, hogy helyreállítsuk a törvényes működését a városnak, hogy ezt biztosítsuk, mert ez a budapestiek érdeke, és ez jelent kiszámíthatóságot” - emelte ki Sára Botond.