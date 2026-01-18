2026. január 18., vasárnap

Belföld

Sulyok Tamás köztársasági elnök Németországba látogat

MH/ MTI
 2026. január 18. vasárnap. 12:53
A köztársasági elnök 2026. január 18-20. között Frank-Walter Steinmeier szövetségi elnök meghívására munkalátogatást tesz a Németországi Szövetségi Köztársaságban - közölte a Sándor-palota vasárnap az MTI-vel.

Fotó: Facebook/Sulyok Tamás

Sulyok Tamás a német államfő mellett tárgyalásokat folytat többek között Michael Kretschmer (CDU) szászországi tartományi miniszterelnökkel, valamint találkozik Stephan Mayerrel (CSU), a Bundestag tagjával, a második világháborút követő európai kitelepítések és vagyonelkobzások német károsultjainak érdekképviseletét felvállaló Elűzöttek Szövetségének elnökével.

Az államfő részt vesz a magyarországi németek elhurcolásának emléknapja alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen, továbbá találkozik a bajorországi magyar diaszpóra szervezeteinek tagjaival, a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközség képviselőivel és a Deutsch-Ungarisches Jugendwerk tagjaival is - áll a közleményben.

