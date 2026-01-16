Orbán Viktor az elmúlt napok kihívásairól + VIDEO

Orbán Viktor miniszterelnök a beszélgetés elején jelezte, minden rendkívüli időjárás próbatétel mindenkinek, így az államigazgatásnak is. Összességében a hópróbát, a rendkívüli körülményeket kiállta az ország – vélekedett, hozzátéve: „ami az elhárítási munkálatokat illetti, annyi szerencsénk volt, hogy nem történt olyan, mint 2013-ban, amikor lecsapott az időjárás, és sokan az utakon ragadtak. Ott körsms-ben kellett életvezetési tanácsokat adni” – idézte fel.

A kormányfő szerint az első próbát kiálltuk.

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor utoljára volt ilyen helyzet, akkor az M1-es autópályán hirtelen lecsapott a téli idő, így most csak elő kellett venni az akkori dossziékat. Még nincs vége ennek a helyzetnek, mert hidegek lesznek – tette hozzá.

A fűtés miatt nem kell aggódni.

Az éves fogysztás 40 százaléka feletti földgáztartalékkal kezdtük meg a telet, a tartalékot csak kis százalákban kell felhasználni, mert nem akadt el az ország gázellátása. Messze nagyobb a gáztartalékunk, mint a nyugat európai országokban ez megszokott. Nekünk nagyobb tartalékkal kell dolgoznunk – jelentette ki Orbán.

Az önkormányzatokat bevonva sok tízezer köbméter tüzifát osztanak ki, „akármennyibe is kerül, senki sem fagyhat meg.” A költségvetési keret erre nyitva van. Megjegyezte: vörös kód van érvényben, a szociális intézményeknek fogadókésznek kell lennie arra, hogy a hajléktalanokat és a nem fűtött házakból az embereket befogadják.

Elegendő gáztartalék van

A kormányfő közölte, az éves fogyasztás 40 százalékának van meg gázból tartalékként jelenleg, de folyamatosan érkezik az országba. Messze nagyobb tartalék van, mint a nyugati országokban – mondta. A tűzifáról azt mondta, megduplázták az idei mennyiséget, és felső korlát nélküli elszámolásban vannak – tette hozzá.

A brüsszeli vezetők feltétel nélkül támogatnák Ukrajnát

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy eddig Brüsszel 193 milliárd eurót költött Ukrajna támogatására. Amerikával szemben a brüsszeli vezetők feltétel nélkül adnak támogatást Ukrajnának – tette hozzá. Az ukránok pedig inkább követelnek. Most az idei és a következő évre nincs pénzügyi fedezete az uniónak Ukrajna támogatására, így 90 milliárd eurós hitelt akarnak felvenni. 26-ból 23 tagország támogatja a hitelfelvételt, de Magyarország, Csehország és Szlovákia nem vesz részt ebben – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor közölte, Ukrajna 2027 utánra is elkészített egy pénzügyi igényt 800 milliárd eurós követeléssel. 800 milliárd euróból 40 évig lehetne fizetni az összes magyar nyugdíjat – szögezte le.

Az EU arra teszi fel a lapjait, hogy Ukrajna ezt a háborút megnyeri, és az EU ehhez a győztes háborúhoz ad pénzt, majd pedig az oroszok jóvátételt fizetnek – mondta. Az európai gazdaságból hiányoznak ezek a pénzek.

„Olyan emberrel még nem találkoztam, aki szerint az oroszokat úgy meg lehet verni, hogy jóvátételt fizessenek. Egy ilyen szöveggel én maximum egy hétig tudnám tartani az álláspontomat Magyarországon, mert mindenki kinevetne” – jelezte a kormányfő.

Brüsszeli megszorítások

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy nyugton kitapossák az embrekből a pénzt, mert ott többek között négyszer magasabb a rezsiár. Magyarország esetében is részletesen leírta Brüsszel milyen megszorítások kellenek – tette hozzá.

A kormányfő úgy fogalmazott, hogy Magyarország most azért van kedvező helyzetben, mert a brüsszeli megszorításokat nem vezettük be.

„Itt az ideje, hogy a magyar választókat erről a stratégiai kérdésről megkérdezzük, így egy nemzeti petíció indul, amit mindenki meg fog kapni” – ismertette a kormányfő.

Teljes ellentétben van a Tisza-DK és a Fidesz pozíciója, mivel az előbbiek az ukránokat teljes mellszélességgel támogatják – jelentette ki a miniszterelnök. A Tisza még itthon is megszavaztatta a híveit Ukrajna uniós tagságáról, és ott az igenek voltak többségben. Miután a háborúba egyre jobban belesodródik Európa, és katonákat akar küldeni Ukrajnába, és ebbe minden uniós tagállamot bele akarják vonni. Az ukránpárti erők el fogják kükdeni a magyar fiatalokat katonának Ukrajnába – fogalmazott Orbán Viktor.

A venezuelai, grönlandi és iráni helyzetre reagálva Orbán elmondta: „2010 óta hirdetem, hogy itt új világ jön. Ne higgyük, hogy az, amiben vagyunk, az fog folytatódni. A liberális világrendnek vége, most a nemzetek korszaka jön. Az Amerikai Egyesült Államok elnökének személyétől függetlenül is lehetett tudni, hogy átalakulás lesz. 2010 után keleti nyitás volt, oroszokkal való stratégia kiépítése. Kétoldalú viszonyokat kezdtünk kialakítani a nemzetközi intézményeken kívül. Mi kötöttünk kétoldalú megállapodásokat: orosz-magyar megállapodás, amerikai-magyar megállapodás, türk-magyar megállapodás” – emlékeztetett Orbán Viktor.