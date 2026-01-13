Belföld
Módosul a Nemzeti Választási Bizottság
Az Országgyűlés 2022 szeptemberében választotta meg az NVB most is hivatalban lévő NVB választott tagjait és póttagjait.
Az országgyűlési választás kitűzésével az országgyűlési frakcióval rendelkező pártok NVB-be delegált tagjainak mandátuma továbbra is fennmarad, azonban további delegáltakat küldhetnek a testületbe az országos listát állító pártok – ha frakció jogán nem rendelkeznek már delegálttal – és országos nemzetiségi önkormányzatok.
Az országos listájuk nyilvántartásba vételének jogerőssé válásától a pártok egy-egy tagot delegálhatnak az NVB-be, közös lista esetén a jelölőszervezetek együttesen jogosultak egy személy delegálására. Az így megbízott tagok azonban nem rendelkezik szavazati joggal, az NVB ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
A nemzetiségi listát állító országos nemzetiségi önkormányzatok is megbízhatnak egy-egy személyt a képviseletükkel az NVB-ben, azonban ezek a tagok csak a nemzetiségeket érintő ügyekben szavazhatnak.
Az országgyűlési képviselők választásán az országos lista állítása jogán az NVB-ben helyet foglaló NVB-delegáltak megbízatása az Országgyűlés alakuló üléséig tart.
Az NVB feladatai közé tartozik a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése, és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása. Általános feladata, hogy iránymutatást adjon ki a választással kapcsolatos jogszabályok egységes értelmezéséért, az egységes joggyakorlat kialakításáért.
Az NVB dönt a hatáskörébe tartozó kifogásokról – például a külképviseleti választási iroda tevékenységével kapcsolatos kifogásokról –, valamint az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok határozatai elleni fellebbezésekről. Ha törvénysértés jut a tudomására, kezdeményezi a hatáskörrel rendelkező szerv döntését.
További feladatai is vannak az NVB-nek az országgyűlési választáson: dönt az országos listák és az azokon szereplő jelöltek nyilvántartásba vételéről, kisorsolja az országos listák sorszámát. A szavazást követően az NVB felügyeli a levélben érkezett szavazatok számlálását.
A Nemzeti Választási Bizottság állapítja meg, mely jelölőszervezetek listái érték el a törvényben meghatározott ötszázalékos szavazathatárt; ezen listák jelöltjei juthatnak mandátumhoz. A bizottság legkésőbb a szavazást követő 19. napon megállapítja a listás választás eredményét. Az NVB elnökének feladata, hogy kiadja a mandátumot szerző képviselőknek a megbízólevelet.
A választást követően az NVB elnöke beszámol az Országgyűlésnek a képviselő-választásról.