Ideiglenesen nem indít és fogad járatokat a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér
Extrém jegesedés okozza a leállást
Azt írták, a fejleményekről a Budapest Airport folyamatosan tájékoztatást ad, azt kérték, hogy az érdeklődők kövessék a repülőtér-üzemeltető online felületeit.
A Budapest Airport azt közölte az MTI-vel, hogy kedd délelőtt az Ethiopian Airlines ETH3707 járatszámú teherjáratának orrfutóműve gurulás közben lecsúszott a gurulóút szilárd burkolatáról a fűbe, aminek következtében a jármű elakadt.
Az esemény körülményeinek feltárása jelenleg folyamatban van, a repülőtér-üzemeltető az illetékes hatóságokkal közösen mindent megtesz a légijármű elakadásának elhárításáért – írták.
Kitértek arra is, hogy hajnal óta havazás, illetve ónos eső tapasztalható, ezért a légikikötőben jelenleg a legmagasabb szintű havas készültség van érvényben.
A Budapest Airport szolgálatai nagy erőkkel, folyamatosan takarítják a futópályákat, gurulóutakat és előtereket – fűzték hozzá.