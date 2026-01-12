Ketyeg az óra a választásig

Mivel a köztársasági elnök legkorábban a választás előtti 91. napon írhatja ki a parlamenti választást, és a legkorábbi idei dátum április 12-e lehet, ezért Sulyok Tamás most hétfőtől bármikor kiírhatja a választás hivatalos időpontját. Lehet, hogy már csak 13 hét van hátra a sorsválasztásig – írta a Nézőpont Intézet igazgatója hétfőn a Facebook-oldalán.

Mráz Ágoston Sámuel úgy fogalmazott, „az én nézőpontomból most ezek a legfontosabbak”.

A Fidesz megtartotta a kongresszusát, és levezényelte a majdnem 40 százalékos fiatalítást békésen, mindenfajta konfliktus nélkül, ami nagy teljesítmény, egy fegyelmezett, újraválasztására készülő párt képét erősítette – értékelt az igazgató, megjegyezve, hogy Orbán Viktor miniszterelnök egyszerre nevezte magát tapasztaltnak és fiatalnak, és egyszerre is tudta mindkettőt megjeleníteni.

Mráz Ágoston Sámuel szerint a Tisza Párt vezetőjét mintha meglepte volna a Fidesz teljes körű jelöltállítása: előző hétfőn tartott sajtótájékoztatóján még azt ígérte, hogy Tállai András ellenfelét, az elmaradt előválasztás körzetében még a Fidesz jelöltállítása előtt megnevezi, de erről lecsúszott.

„Kivételesen nem talált ki semmilyen párhuzamos programot a Fidesz-kongresszusára, ezért annak ideje alatt egyéni Facebook-akciókat szervezett a Fidesz ellen. Nem vette észre, hogy ezzel csak növelte a jobboldal és a baloldal kínálata közötti kontrasztot” – írta az igazgató Magyar Péterre, a Tisza Párt elnökére utalva.

Mráz Ágoston Sámuel hozzátette, „ugyan Magyar Péternek – saját bevallása szerint – még mindig olyan kutatásokat mutatnak a kollégái, amely szerint kétharmados győzelmet arat majd a Tisza Párt, a baloldali kutatócégek valójában a nyilvánosságban megkezdték az eloldalgást mellőle”: „a Medián már tavaly novemberben a Fidesz győzelmi esélyeinek többségbe kerülését mérte”, Závecz Tibor vele beszélgetve az ATV-n azt mondta, hogy az általa mért Tisza-előny nem jelenti a Tisza győzelmét, Pulai András pedig a Népszava szombati számában jelentette ki, elképzelhető, hogy erősebbnek tűnik a Tisza Párt a valódinál.

„No comment. Nem indul jól a választási év a Tiszának” – fogalmazott az igazgató.